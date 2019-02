Crime : Governo aperta com o Procurador Geral da República

Num comunicado, que chegou a redacção do Téla Nón, a Ministra da Justiça Ivete Lima dá conta que se reuniu na última semana com o Procurador Geral da República Kelve Carvalho(na foto em cima). Tudo por causa dos processos de criminalidade económica e financeira e outros processos judiciais que segundo a Ministra da Justiça, continuam sem o devido esclarecimento por parte do Ministério Público.

A Ministra da Justiça(na foto) enumerou os processos pendentes que o país espera por esclarecimento da justiça, e deixou entender que não são convincentes, as justificações apresentadas pelo Procurador Geral da República, para o não esclarecimento dos casos de criminalidade económica e financeira, até a data presente.

Leia o conteúdo da nota de imprensa do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos :

Tendo em conta que toda a política da Justiça é da competência do governo, e para conhecer o andamento dos diversos processos judiciais, a Ministra da Justiça Administração Pública e Direitos Humanos reuniu-se esta semana com Procurador Geral da República Kelve Nobre de Carvalho. Um encontro demorado de cerca de duas horas onde em análise estiveram alguns pontos essenciais.

A situação do Ministério Público, os grandes processos de criminalidade económica e financeira e ainda outros processos judiciais pendentes tais como:

-A denúncia de antigo membro do batalhão Búfalo residente na África do Sul, Peter Lopes, com a divulgação dum vídeo em que proferiu algumas declarações comprometedoras e graves envolvendo o ex-Primeiro- Ministro Patrice Trovoada.

O cidadão Peter Lopes recorde-se, acusou Patrice Trovoada de financiar a tentativa de assassinato em 2003 dos ex-presidentes da República, Fradique Bandeira Melo de Menezes e DrºManuel Pinto da Costa e do actual Ministro da Defesa e Administração Interna, Oscar Sousa :

-O caso da EMAE envolvendo o director geral e funcionários nos desvios de fundos da Empresa de Agua e Electricidade.

-Desvio de 30 milhões de dólares, como foram adquiridos dois navios Catamarãs em que o 1º foi parar a Africa do Sul enquanto outro esteve entregue a sua sorte durante muito tempo na baía de Ana chaves e desfeito posteriormente nos estaleiros na cidade de Neves.

Outros assuntos analisados com o Procurador-Geral da República prendem-se igualmente com o caso sob investigação dos cerca de 17 milhões de dólares do Fundo Koweitiano colocados a disposição de S.Tomé e Príncipe e destinados a criação de novos serviços no Hospital Central Ayres de Menezes, nomeadamente uma unidade de hemodiálise e a transformação de Hospital Ayres de Menezes num centro de referencia na sub-região…

Ainda outros casos pendentes no Ministério Público e analisados com o procurador geral da República relacionam-se com o assassinado de Jorge Santos ex-director da autoridade conjunta S.Tomé e Príncipe /Nigeria, o assassinato de um jovem pai de três filhos por agressão física e enforcamento, o desaparecimento no alto Mar do Navio Sto Antonio com oito tripulantes a bordo, o projeto de estatística da criminalidade em que o Ministério Público deveria fazer parte e ainda os grandes processos de criminalidade económica e financeira em que estão envolvidos altos titulares de cargos públicos.

Não obstante as justificações apresentadas pelo Procurador-Geral da República, em que ,para o mesmo a criminalidade hoje já não se investiga com provas testemunhais e meramente documentais e a necessidade de se dotar o Ministério Público de mecanismos e meios para dar resposta a toda essa gama de processos bem como a contratação de peritos; e ainda apesar das férias judiciais;

O Governo através da Ministra da Justiça Administração Pública e Direitos Humanos exorta o Ministério Público para maior celeridade de todos esses processos.

Gabinete da Ministra da Justiça Administração Publica e Direitos Humanos

S.Tomé aos 8 de Fevereiro de 2019