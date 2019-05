Governo pede ajuda da UE para garantir ligação marítima segura entre as ilhas 

O Governo são-tomense, apresentou para a União Europeia, as fragilidades que caracterizam a ligação marítima entre as duas ilhas. Fragilidades que já provocaram vários naufrágios.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, detalhou para a delegação da União Europeia, a recente tragédia do navio Amfitrit que saldou na morte de 8 cidadãos são-tomenses, e 9 outros até agora dados como desaparecidos.

Jorge Bom Jesus, disse que São Tomé e Príncipe, conta com a União Europeia, «para melhorar a ligação marítima entre as duas ilhas garantindo deste modo uma melhor coesão nacional», frisou.

O Primeiro Ministro, recordou que a União Europeia e os países que a compõe, endereçaram mensagens de condolências ao governo e ao país, em alusão ao naufrágio do Amfitrit. O momento actual é de acção, para reestruturar todo o sistema de ligação marítima entre as ilhas.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Elsa Pinto, já foi instruída para começar a trabalhar em parceria com a União Europeia, para reestruturar o sector dos transportes marítimos. «O governo instruiu a ministra que é ordenadora nacional do FED para identificar no quadro da cooperação regional suportado pela União Europeia, mecanismos que possam permitir maior segurança na ligação marítima entre as duas ilhas reduzindo o isolamento, que possa vir a constituir um entrave para o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe», acrescentou Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga