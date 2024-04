Moçambique é o país anfitrião da sessão de lançamento do CT-Luso. Comissão Europeia financia projeto para promover ensaios clínicos nos países africanos lusófonos

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal impulsionam cooperação na área dos Ensaios Clínicos

Novo Projeto CT-Luso visa capacitação de profissionais nas áreas da ética, regulamentação, investigação biomédica e ensaios clínicos

Moçambique é o país que assume Responsabilidade Científica e acolhe sessão de lançamento do projeto

Lisboa, 2 de abril 2024 – A sessão de lançamento do novo projeto CT-Luso realiza-se, esta quinta-feira, dia 4 de abril, no Hotel Radisson Blu, em Maputo, com transmissão em direto para todos os países parceiros. O evento marca o arranque oficial e constitui uma oportunidade para alinhar objetivos e expectativas, consolidar planos de ação, reiterar compromissos e metas delineadas. A coordenação do CT-Luso está a cargo da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e a Responsabilidade Científica é do Comité Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique.

O projeto, aprovado e financiado pela Comissão Europeia através do Programa EDCTP3 – Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos, engloba Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal. O objetivo é capacitar profissionais para a realização de ensaios clínicos, no mais estrito cumprimento das boas práticas biomédicas internacionais, tendo presente o impacto, direto e indireto, no desenvolvimento dos países envolvidos.

A iniciativa vem dar continuidade ao projeto desenvolvido entre 2018 e 2022 – BERC-Luso, Projeto de Capacitação Ética e Regulamentar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, aprovado e financiado pelo Programa EDCTP2.

