União Europeia quer que STP avance com a reforma do pacote eleitoral

A União europeia quer que S.Tomé e Príncipe avance com a reforma das leis eleitorais visando a sua melhor harmonização. Para o efeito enviou para a capital santomense dois peritos em matéria eleitoral. Vão ajudar as autoridades a trabalhar, no seguimento das recomendações do relatório da missão de observação eleitoral da União Europeia, produzido na sequência das eleições legislativas, autárquicas e regional, realizadas em São Tomé e Príncipe em 2022.

«Há um conjunto de recomendações que tem a ver com o conjunto das leis eleitorais com vista a sua harmonização. Tem a ver com a consolidação de alguns atores chaves, tais como: a comissão eleitoral nacional e o gabinete técnico eleitoral. É nestes pontos que esta missão vai tentar trabalhar para estudar, em conjunto com as autoridades nacionais, possíveis saídas e possíveis melhorias» -disse Davide Morucci, adido de cooperação da União Europeia.

A equipa, acompanhada pelo adido de cooperação da união europeia, foi recebida pelo ministro dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades. Duas semanas é o tempo previsto para a estadia desta missão de peritos eleitorais da união europeia no arquipélago santomense.

José Bouças