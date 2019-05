ADI tem novo líder chama-se Agostinho Fernandes

O partido ADI, reuniu-se no Congresso no último sábado, e elegeu Agostinho Fernandes como Presidente. Quase 20 anos depois da realização do último Congresso, o maior partido da oposição, e que foi mais votado nas eleições legislativas do ano passado, legitimou por aclamação o novo líder.

Jurista, ex-ministro do Planeamento, Agostinho Fernandes, substituiu Patrice Trovoada, que se auto suspendeu da liderança do partido.

Arlete Zeferino, líder das mulheres da ADI, anunciou a abertura de uma nova era na ADI. Uma nova era que segundo a líder das Mulheres em Acção, significa a democratização do partido.

Watson Almeida, que preside a Juventude da ADI(JADI) reforçou a ideia da democratização da maior força política na oposição.

Uma moção de agradecimento ao «companheiro Patrice Emery Trovoada», segundo as palavras do militante Ekneide Santos, foi aprovada por aclamação. O Cinema Marcelo da Veiga esteve pintado de azul e amarelo, as cores da ADI, e quase arrebentava pelas costuras.

O Congresso da ADI, permitiu aos militantes alterarem os Estatutos. Uma das alterações obriga que o Presidente do Partido, não esteja ausente do país por um período superior a 6 meses.

A Nova Direcção do Partido ADI, é composta por 1 Presidente e 3 vice-Presidentes.

A acta do Congresso da ADI do último sábado foi depositada na manhã de segunda – feira no Tribunal Constitucional. A aprovação pelo Tribunal Competente, consolida a liderança de Agostinho Fernandes a frente do maior partido na oposição em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga