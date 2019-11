“Pirataria e outros crimes marítimos” tema de formação para magistrados de STP

Num comunicado enviado à redacção do Téla Nón, o Programa Global de Combate ao Crime Marítimo(GMCP), do escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime(UNODC), destaca que no quadro do programa de apoio à estratégia de segurança e protecção marítima na África Central, será realizada em São Tomé, uma formação sobre quadro legal aplicável à pirataria e outros crimes marítimos.

A formação de 3 dias (18 à 20 de Novembro), é financiada pela União Europeia. Segundo o comunicado do Programa Global de Combate ao Crime Marítimo, a formação «pretende desenvolver capacidades e preparar 20 magistrados, juízes, assessores/ consultores jurídicos, polícia judiciária, oficiais da guarda costeira e o Instituto Marítimo e Portuário são-tomenses e com experiência jurídica para combater crimes marítimos e lidar com casos de pirataria no âmbito de um sistema jurídico específico».

O comunicado foi emitido a partir do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime (UNODC), em Libreville – Capital do vizinho Gabão.

Abel Veiga