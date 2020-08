Embaixador da Rússia destaca os êxitos dos 45 anos das relações diplomáticas com STP

Texto da Mensagem de Felicitações de S.E. VLADIMIR TARAROV,

Embaixador da Rússia

em São Tomé e Príncipe,

por ocasião do 45º Aniversário das

Relações Diplomáticas entre os dois países

Caros amigos!

Em 9 de Agosto os nossos países – a Rússia e São Tomé e Príncipe celebram 45 anos das relações diplomáticas. Em 1975 a União Soviética saudou calorosamente a vitória do Povo Sãotomense na sua luta pela liberdade ao longo de muitos anos. O nosso país foi

um dos primeiros a reconhecer a independência da jovem República.

Em Outubro de 1976 S.E. Miguel Trovoada, o então Primeiro-Ministro Sãotomense, visitou Moscovo onde assinou a Declaração sobre os Princípios das Relações Amistosas e da Cooperação entre a União Soviética e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, bem como uma série de acordos bilaterais sobre a cooperação na área económica, técnica, científica e cultural, que formaram as bases do quadro jurídico das relações entre os nossos países.

Durante esses 45 anos conseguimos fazer muito. A União Soviética prestou toda a ajuda possível na formação do Estado

Sãotomense. Enviámos para São Tomé equipas de especialistas técnicos e médicos, o que foi de importância vital sobretudo nas condições em que o país sentiu muita falta dos quadros profissionais nacionais. Não poupámos esforços no fornecimento do equipamento diverso, na prestação de assistência na estruturação do sector agrícola e pecuário etc.

Desenvolvemos de forma activa a cooperação na área de defesa: a União Soviética desempenhou o papel-chave na criação e capacitação das Forças Armadas Sãotomenses. Prestámos uma atenção especial à formação dos quadros nacionais de São

Tomé e Príncipe. Centenas de cidadãos sãotomenses obtiveram formação técnica profissional e superior nas universidades soviéticas. Mais tarde muitos deles ocuparam cargos públicos de chefia e em órgãos de tomada de decisão. Após a queda da União Soviética, já o Governo da Federação da Rússia prosseguiu a prática de concessão de bolsas de estudo por conta do nosso Estado.

Hoje em dia os nossos países têm-se empenhado em reforçar cada vez mais as relações existentes de amizade e de cooperação com base nos princípios de igualdade, respeito mútuo pela soberania e não interferência nos assuntos internos. Os dirigentes dos dois países têm demonstrado o interesse em dinamizar o diálogo político multifacetado a vários níveis.

Uma etapa importante nas relações bilaterais foi constituída pela visita à Rússia em Outubro de 2019 de S.E. Elsa Pinto, Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, com o objectivo de participar nos trabalhos da primeira Cimeira Rússia-África. Às margens do evento foram realizadas as negociações entre S.E. Elsa Pinto e S.E. Mikhal Bogdanov, Representante Especial do Presidente da Federação da Rússia para o Médio Oriente e Países de África, no decorrer das quais as Partes abordaram as perspectivas de ampliar a cooperação bilateral na área económica, técnicocientífica e humanitária, entre outras.

Ao terminar eu gostaria de felicitar os nossos povos por ocasião do 45º Aniversário das Relações Diplomáticas entre a Rússia e São Tomé e Príncipe!

Desejo novos êxitos, paz, prosperidade e bem-estar a todos!

