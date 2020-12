Marinha do Brasil forma mais militares da guarda costeira de STP

Na última semana os militares da guarda costeira, receberam certificados pela participação em mais uma acção de formação organizada e ministrada pela Marinha de Guerra do Brasil.

Por causa da pandemia da Covid-19, os cursos realizados no ano 2020, seguiram a modalidade de distanciamento.

Através dos centros de formação no Brasil, os militares da Guarda Costeira, foram qualificados para agirem no domínio da prevenção contra a COVID-19.

Segundo a nota da missão naval do Brasil em São Tomé e Príncipe, os militares da guarda costeira receberam também «conhecimento em assuntos ligados a busca e salvamento marítimo com a participação no Curso Expedito Básico de Busca e Salvamento (C-Exp-BAS-SAR-EAD)».

Curso Expedito de Ferramentas de Gestão e Curso Expedito de Indicadores de Desempenho, foram também ministrados à distância. «Os quais serão fundamentais para a implementação de uma Cultura de Gestão tão necessária para o desenvolvimento sustentável da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe», refere a nota da Missão de Assessoria Naval da Marinha do Brasil em São Tomé e Príncipe.

A Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé, resulta do acordo de cooperação entre os dois países no domínio da defesa, assinado no ano 2015.

«Ao longo desse período, cerca de 25 militares da Guarda Costeira tiveram a oportunidade de realizar cursos do Sistema de Ensino Naval nos diversos Centros de Instrução da Marinha do Brasil. Em 2019, foi introduzido o ensino na modalidade a distância para tentar mitigar problemas quanto a falta de recursos financeiros, mobilidade e distanciamento prolongado, e incrementar a qualificação dos militares da Guarda Costeira», explica o comunicado que deu entrada na redacção do Téla Nón.

O Comandante da Guarda Costeira, o Capitão de Mar e Guerra Pedro Barros e oficiais da guarda costeira juntaram-se aos militares da Missão de Assessoria Naval do Brasil, na cerimónia de entrega de certificados aos militares da guarda costeira que participaram na formação à distância.

Abel Veiga