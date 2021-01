O Veto do Presidente à nova Lei Eleitoral

A carta do Presidente da República Evaristo Carvalho, com data de 30 de Dezembro de 2020, e endereçada ao Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves tem um e único assunto : Veto à Nova Lei Eleitoral.

Na missiva, o Chefe de Estado, apresenta várias razões para vetar a nova Lei Eleitoral aprovada em Dezembro pela maioria parlamentar que sustenta o governo(28 votos), e mais um voto da bancada parlamentar da ADI(deputados Levy Nazaré), totalizando 29 votos a favor.

«Não pode o Presidente da República, através de uma eventual promulgação, sobretudo sendo o principal garante da Constituição, dar o seu aval a um texto com o qual não está em total harmonia, mormente no que respeita aos limites ao exercício de direitos civis e políticos de forma livre», diz o Presidente da República na carta endereçada ao Presidente da Assembleia Nacional.

O Téla Nón coloca a disposição do público leitor, a carta do Presidente da República que veta a nova lei eleitoral. Para melhor compreensão dos motivos legais, que sustentam a decisão do Presidente – Clique – Carta_Veto a Lei Eleitoral

Abel Veiga