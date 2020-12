Manifesto da Sociedade Civil apela veto do PR a proposta de revisão da lei eleitoral

«A oito meses das eleições presidenciais e a menos de 2 (dois) anos das eleições legislativas, o país foi surpreendido com uma

proposta de revisão da lei eleitoral apresentada pelo grupo parlamentar da coligação PCD/MDFM/UDD que pretende alterar

a Lei no 71/ 90 – Lei Eleitoral, em vigor no país».

«A proposta de revisão que já está em discussão na especialidade na Assembleia Nacional, contém vários artigos, que ferem à

partida a Constituição da Repúb1ica e não é aceitável que sem a prévia revisão constitucional por parte da Assembleia Nacional,

seja aprovado na generalidade e submetido à discussão na especialidade um projeto de lei ferido de inconstitucionalidade à

nascença»

São extractos do manifesto da Sociedade Civil, que foi entregue na quinta feira 3 de Dezembro ao Presidente da República Evaristo Carvalho. Assinado por mais de uma dezena de cidadãos dentre eles, juristas, médicos, engenheiros, ex-ministros e demais quadros da administração pública, o Manifesto da Sociedade Civil pede ao Presidente Evaristo Carvalho, que vete a proposta de revisão da lei eleitoral.

O leitor deve consultar integralmente o conteúdo do Manifesto da Sociedade Civil, que já está depositado no palácio Presidencial.

Veja o documento – MANIFESTO DA SOCIEDADE CIVIL

Abel Veiga