VETO : PR Evaristo Carvalho já respondeu a carta do PR da Assembleia Nacional

A troca de cartas, entre o Presidente da República Evaristo Carvalho e o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, por causa do veto à lei eleitoral, entrou na sua fase final.

Depois de endereçar uma missiva ao Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, anunciando o veto do projecto de reforma da lei eleitoral, o Presidente da República recebeu uma resposta do Presidente da Assembleia Nacional, pedindo esclarecimentos sobre o conteúdo e as razões do veto presidencial ao projecto de lei de reforma a lei eleitoral, que tinha sido aprovado pela maioria parlamentar que sustenta o governo.

Evaristo Carvalho, respondeu de imediato ao Presidente da Assembleia Nacional. Numa carta com data de 6 de Janeiro, o Chefe de Estado santomense, explica ao Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, que o seu veto à lei eleitoral, é POLÍTICO.

O leitor tem acesso a missiva do Presidente da República, distribuída a imprensa pela sua assessora de comunicação :