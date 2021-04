Júlio Silva apresenta-se como candidato espontâneo

Numa nota enviada à redacção do Téla Nón, o engenheiro Júlio Silva, ex-ministro da economia anuncia a apresentação da sua candidatura às eleições presidenciais de 18 de Julho próximo.

Antigo militante do partido ADI, Júlio Silva, também exerceu funções de direcção nas empresas estratégicas do país, como a EMAE (Empresa de Água e Electricidade).

Sempre concentrou as suas acções políticas na região sul da ilha de São Tomé, tendo se enfileirado no partido Movimento Caué. Uma força política que nas eleições legislativas de 2018, elegeu dois deputados a Assembleia Nacional no círculo eleitoral do distrito de Caué.

É exactamente no sul de São Tomé, mais concretamente na cidade de Angolares, capital do distrito de Caué, onde no sábado 17 de Abril, Júlio Silva, vai apresentar-se oficialmente ao país, como pretendente ao cargo de Presidente da República.

«Trata-se de uma candidatura espontânea, aberta e inclusiva com uma marca de forte renovação capacidade de diálogo inter-geracional: Vamos apostar no diálogo e união de todos os são-tomenses e protagonistas políticos, promovendo novas abordagens e estilos políticos, que permitam reaproximar os eleitos dos eleitores, será essa abordagem central da conferência de imprensa de apresentação da candidatura…» diz o comunicado de imprensa que chegou a redacção do Téla Nón.

Júlio Silva, diz que elege a promoção da Verdade e a Reconciliação Nacional em São Tomé e Príncipe.

«A Verdade e Reconciliação Nacional é um importante passo para invertemos as sucessivas crispações internas. nessas ilhas que tem tudo para sermos Unidos e mais capacitados para almejar o que todos aspiramos quando sonhamos com a Independência Total em 12 de julho de 1975. A Unidade, Disciplina e Trabalho devem voltar a estar na Agenda coletiva de todos as forças, que buscam o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe», precisa o comunicado de imprensa.

Neste sábado 17 de Abril, o país vai conhecer as linhas de força do projecto de sociedade que o engenheiro Júlio Silva pretende partilhar com todos os santomenses, em busca de paz, harmonia e desenvolvimento.

Abel Veiga