Diálogo político entre a União Europeia e o Governo de STP  

COMUNICADO DE IMPRENSA :

São ToméePríncipe, 29 de abril de 2021 – Sob a presidência conjunta de S.E. Senhor Jorge Lopes Bom Jesus, Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, e de S.E. Senhora Rosário Bento Pais, Embaixadora da União Europeia, acompanhada pelos Chefes de Missãodos Estados Membros acreditados em São Tomé e Príncipe, França, Espanha e Portugal, o diálogo politico anual entre a União Europeia e o governo de São Tomé e Príncipefoi realizado no dia de hoje.

A delegação do Governo, liderada por S.E. Senhor Jorge Lopes Bom Jesus, Primeiro Ministro e Chefe do Governo, esteve composta por:

E. Sra. Edite Dos Ramos Ten Jua, Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades;

E. Sr. Oscar Aguiar Sacramento e Sousa, Ministro da Defesa e Ordem Interna;

E. Sra. Ivete da Graça dos Santos Lima, Ministra da Justiça, da Administração Publica e dos Direitos Humanos;

E. Sr. Osvaldo António Cravid Viegas d’Abreu, Ministro das Obras Publicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente.

A discussão entre as duas partes permitiu fazer o ponto de situação sobre as relações politicas bilaterais, e abordar questões relacionadas com a segurança marítima, a boa governação, os direitos humanos e a cooperação entre a UE e São Tomé e Príncipe.

A discussão tratou em detalhe diferentes projectos de cooperação, nomeadamente no que diz respeito à agua e saneamento, sector no qual foram anunciados importantes progressos, em particular sobre a Estratégia Participativa 2030.

S.E. Senhora Bento Pais foi acompanhada pelos Embaixadores dos Estados Membros e pelo Conselheiro Politico da Delegação da União Europeia:

E. Sr. Fernando AlonsoNavaridas, Embaixador da Espanha .

E. Sr. Philippe Autié, Embaixador da França;

E. Sr. Rui Carmo, Embaixador de Portugal;

Jean-JacquesForté, Conselheiro Politico da Delegação da União Europeia;

Paula Pereira, Adida de Cooperação da Embaixada de Portugal.

Como afirmou S.E. a Embaixadora, Senhora Bento Pais, “Esta sessão de diálogo político teve lugar num clima de confiança mútua e as duas partes concordaram em prosseguir as suas relações, com o objectivo de reforçar as relações bilaterais no âmbito da nova parceria entre a UE e os países membrosda Organização dos Estados de África, do Caribe e do Pacifico para o período 2021-2027”.

Neste respeito, alguns dias antes, S.E. Senhora Bento Pais inaugurou os escritórios da União Europeia em São Tomé e Príncipe, e lançou dois novos programas de cooperação no sector do desenvolvimento das fileiras agrícolas e da protecção do ambiente e da biodiversidade.

