Presidente da Assembleia Nacional rejeitou às acusações da ADI

Delfim Neves, Presidente da Assembleia Nacional, e candidato derrotado na primeira volta das eleições presidenciais, rejeitou as acusações feitas pelo partido ADI, segundo as quais estaria a orquestrar um golpe de Estado palaciano.

«Quem disse que eu quero ser Presidente um minuto?», interrogou Delfim Neves, quando explicava a decisão da mesa da Assembleia Nacional em rejeitar a proposta de lei da bancada parlamentar da ADI, para prorrogação do mandato do actual Presidente da República Evaristo Carvalho.

O mandato do actual Presidente da República termina no dia 3 de Setembro. Por causa, do atraso no processo eleitoral para escolha do novo Presidente da República, na segunda volta do escrutínio presidencial, o partido ADI, acusou o Presidente da Assembleia Nacional, de adiar sucessivamente as sessões plenárias da Assembleia Nacional, onde os deputados deveriam aprovar a lei especial que marca a data da segunda volta das eleições presidenciais.

Uma estratégia que segundo a ADI, permitiria ao Presidente da Assembleia Nacional ascender ao cargo de Presidente da República Interino.

Delfim Neves, desmente e explicou em conferência de imprensa, as razões dos sucessivos adiamentos da sessão plenária para discussão e aprovação da lei especial que marca a data da segunda volta das eleições presidenciais.

Segundo Delfim Neves, a reunião marcada para a última quinta feira, não se realizou porque a conferência dos líderes parlamentares, concluiu que «não havendo garantia de segurança, não poderíamos reunir na quinta-feira. Todos os líderes parlamentares estavam representados… », afirmou.

Adiada para sexta-feira, a reunião plenária acabou por não se realizar e novamente adiada sine die.

«Adiando para sexta-feira, ontem (quinta – feira) fui convocado para uma reunião ao mais alto nível no morro da Trindade onde estava sua excelência o Presidente da República, o Primeiro-ministro e eu. Fizemos uma análise profunda da situação política nacional e a situação da segurança interna. No final do encontro concluiu-se que ainda não estavam reunidas todas as condições para que a Assembleia reúne-se na plenária…», explicou o Presidente da Assembleia Nacional.

Segundo o Presidente da Assembleia Nacional razões de segurança impossibilitaram a realização da reunião plenária da Assembleia Nacional, para análise e aprovação do projecto de lei que marca de forma excepcional a data da segunda volta das eleições presidenciais.

Abel Veiga