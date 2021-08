Familiares do Coronel Óscar Sousa emitiram uma nota de esclarecimento urgente

Ex-ministro da Defesa e Ordem Interna, o coronel Óscar Aguiar Sacramento e Sousa foi exonerado das suas funções por um decreto do Presidente da República Evaristo Carvalho publicado na passada segunda feira, 16 de Agosto.

O decreto do Presidente da República, deu resposta à proposta de exoneração apresentada pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. O chefe do governo justificou a sua proposta de exoneração do ministro da defesa e ordem interna, com o facto de o Coronel Óscar Sousa, «ter revelado, nos últimos dias, alguma incapacidade para o exercício pleno das suas funções…».

No entanto, antes da proposta de exoneração apresentada pelo Governo, no dia 13 de Agosto, o ainda Ministro da Defesa Óscar Sousa(na foto à esquerda), foi acusado pelo partido ADI, de tentativa de orquestração de uma intentona golpista, que alegadamente deveria ser executada no passado dia 8 de Agosto.

Após várias peripécias políticas e sociais, que culminaram com a transferência do ex-Ministro da Defesa e Ordem Interna para tratamento médico num hospital em Portugal, os familiares do coronel decidiram publicar no Téla Nón uma nota de esclarecimento urgente com 7 pontos:

A nota de esclarecimento urgente é assinada em nome dos familiares, pela esposa do coronel Óscar Sousa. O documento em formato PDF, pode ser consultado na íntegra – Nota à Imprensa fv

Abel Veiga