Programas de apoio às famílias carenciadas atingem 84,5% das comunidades mais pobres

São dois os programas de apoio social às famílias mais pobres do país. Trata-se do Programa de Resposta a Emergência Sócio-económica “PRES”, e do Programa de Apoio a Família Vulnerável “PFV”.

Ambos são geridos e implementados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação profissional. A Direcçao da Protecção Social, Solidariedade e Família é o órgão que executa os dois programas de apoio aos grupos sociais mais desfavorecidos.

Segundo a Jurtalene Sousa Directora da Protecção Social, Solidariedade e Família, o Programa de Resposta a Emergência Sócio-económica surgiu para mitigar os impactos da Covid-19. «Garante a estabilidade do consumo alimentar dos agregados familiares e não tem condicionalidades».

Já o programa de apoio às famílias vulneráveis procura reduzir a pobreza extrema dos agregados familiares promover o acesso e utilização dos serviços de educação por parte dos agregados familiares com crianças, e o aumento do capital humano das crianças nesses agregados. A Directora da Protecção Social, Solidariedade e Família, acrescentou que «este programa tem condicionalidades, tem acompanhamento e programas complementares».

Financiados pela comunidade internacional, nomeadamente o Banco Mundial, em mais de 18 milhões de dólares, a direcção da protecção social, solidariedade e família garante que os dois programas de apoio social já conseguiram atender 84.5% das localidades que constituem bolsas de pobreza extrema no país.

«Segundo as estatísticas temos no país 489 localidades e os programas PRES e PFV cobrem 413 localidades, o que corresponde a ,5% das localidades com programas sociais», precisou Jurtalene Sousa(na foto).

Numa conferência de imprensa, a direcção de protecção social divulgou dados que indicam que os dois programas de apoio social atendem grupos populacionais com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos. As mulheres representam o grupo social mais assistido pelos dois programas de assistência alimentar e financeira.

Os dados estatísticos dizem que na faixa etária dos 18 aos 30 anos, 80% dos beneficiários são mulheres. Os homens representam apenas 20%.

Entre os cidadãos com idades compreendidas entre 31 e 50 anos, as mulheres representam 85% das beneficiárias, contra 15% dos homens.

Na faixa etária dos 51 e 65 anos, 77% das pessoas assistidas são mulheres, e 23% homens. No grupo etário maior de 65 anos 69% dos beneficiários são mulheres e31 % são homens.

Os dois programas atendem 16mil famílias são-tomenses. O seu impacto directo e indirecto envolve mais de 50 mil pessoas, num país de 200 mil habitantes.

Jurtalene Sousa disse que no mês de Janeiro de 2022 foi realizada a 4ª ronda de pagamentos em dinheiro aos grupos populacionais beneficiários dos dois programas de apoio social. Segundo a directora da protecção social as 14 localidades que foram mais devastadas pela tempestade tropical de 28 e 29 de Dezembro de 2021 também receberam ajuda financeira.

«O XVII governo constitucional disponibilizou um fundo de apoio aos beneficiários das14 localidades mais afectadas, um montante adicional de 1000 dobras sobre a prestação bimensal», pontuou.

Os agregados familiares mais vulneráveis, recebem ajuda financeira através do cartão dobra 24. 1800 dobras cerca de 72 euros, de dois em dois meses.

A Direcção de Protecção Social chamou a atenção dos beneficiários para o facto de ter importado novos cartões dobra 24, e que começaram a ser distribuídos a partir desta terça-feira 8 de Fevereiro.

Abel Veiga