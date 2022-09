Patrice regressou para trabalhar com todos, e propôs um programa de urgência

Maioria absoluta no dia 25 de setembro, foi a exigência de Patrice Trovoada aos militantes do partido ADI e a todo o eleitorado de São Tomé e Príncipe.

Uma exigência justificada pelo Presidente da ADI com a necessidade de tratar e recuperar o país. Para o líder da ADI nos últimos 4 anos São Tomé e Príncipe bateu no fundo.

O povo que se juntou no largo do Estádio Nacional 12 de julho, conheceu o programa de urgência que Patrice Trovoada pretende implementar para reanimar a vida social e económica do país.

«Se darem maioria absoluta ao ADI, vamos começar a trabalhar num programa de urgência. Urgência é a fome…Nós não vamos continuar assim. Temos que resolver o problema da fome. Custo de vida está muito alto. Temos que tomar medidas», declarou Patrice Trovoada.

Comício da ADI no largo do Estádio Nacional

O segundo ponto do programa de urgência da ADI, tem a ver com a reparação das estradas e das pontes. «Nós queremos maioria absoluta para trabalhar. Quando avançarmos com as obras de reabilitação das estradas e das pontes, vai haver mais emprego», frisou.

No palco do comício, Patrice Trovoada repetiu que veio para trabalhar, e que quer maioria absoluta para fazer isso mesmo, trabalhar.

O Presidente da ADI, quer unir forças de todos para dar um rumo ao país. «Vim cá para reorganizarmos o país. Vim cá para que o povo volte a ter confiança nos políticos. Para juntos tirarmos o país do buraco em que está», afirmou.

Patrice Trovoada, reiterou o compromisso com a inclusão e a união nacional. «Eu quero juntar toda gente. Gente do ADI, gente que não é do ADI. Vamos deixar de barulho, vamos deixar de confusão, vamos trabalhar. Vamos avançar com o país. O país já caiu muito, não vamos continuar assim. Temos que levantar o país e eu estou pronto, para trabalhar com todos», pontuou.

Defendeu a criação de um governo forte após as eleições de 25 de setembro. Um governo de maioria absoluta, liderado por ele, e que para além de reorganizar o país, teria entre outras missões reformar a administração pública, proteger o empresariado nacional da concorrência desleal, e restaurar a autoridade do Estado.

Patrice Trovoada, prometeu formar e apetrechar a polícia nacional com meios mais modernos, para combater o roubo crescente no país. Avisou também que os agentes da polícia que forem apanhados a furtar, seriam expulsos da corporação. O povo aplaudiu efusivamente o plano do Presidente da ADI para combater o roubo.

Patrice Trovoada disse também que o regresso ao poder com maioria absoluta vai permitir ao seu governo criar um fundo para formação dos jovens em vários domínios.

O Presidente da ADI, explicou que os 4 anos de sua ausência física no país, foram de trabalho, de planeamento e de contactos para a ADI ser uma solução para São Tomé e Príncipe.

Saudou o “povo pequeno”. Segundo Patrice Trovoada, o “Povo Pequeno” «é a minha garantia, a minha protecção, é quem me dá força para lutar. Estou aqui para trazer soluções para o povo pequeno», concluiu.

ADI e os seus militantes consideram que o Governo de coligação MLSTP/PCD/ MDFM-UDD atrasou o país, e deve ser sancionado nas urnas. Para a ADI, Patrice Trovoada, é a solução para governar São Tomé e Príncipe.

Enorme multidão de militantes e simpatizantes do partido ADI recebeu Patrice Trovoada na tarde de domingo no aeroporto internacional de São Tomé. O jacto privado oriundo de Libreville – Gabão, aterrou no aeroporto Nuno Xavier, depois do meio-dia. Patrice Trovoada e a multidão marcharam do aeroporto até o largo do Estádio Nacional 12 de Julho.

Abel Veiga