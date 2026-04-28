China – África: A Poria Sem fronteiras, zero impostos, benefícios compartilhados

Enquanto algumas grandes potências fecham os seus mercados e multiplicam as barreiras aduaneiras, a China opta pela abertura. A partir de 1 de Maio de 2026, eliminou 100% dos direitos aduaneiros sobre os produtos provenientes de 53 países africanos. Uma decisão histórica, com consequências bem concretas. Para lhe contar, seguimos um produto diferente dos outros. O seu nome? A poria. A sua história? A de um comércio em que todos ganham entre a China e a África. Vamos seguir a Sandra em Jingzhou, no sul da China, para saber mais.