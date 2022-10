8 de Novembro é a data consensual para investidura dos novos deputados

A Assembleia Nacional marcou para 8 de Novembro, a tomada de posse dos novos deputados eleitos, e a inauguração da nova legislatura. O consenso entre os partidos políticos prevaleceu sobre a polémica instalada nos últimos dias.

A polémica se instalou quando o partido ADI vencedor das eleições legislativas de 25 de Setembro, exigiu ao Secretário-geral da Assembleia Nacional, que convocasse os 55 deputados eleitos, para a tomada de posse que imperativamente, segundo a ADI deveria acontecer no dia 2 de Novembro.

Uma posição de força, que contrastou com a decisão da maioria dos membros da comissão permanente da Assembleia Nacional, que tinha indicado 22 de Novembro como data para tomada de posse dos novos deputados e para a inauguração da nova legislatura.

O braço de ferro forçou a convocação de mais uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, nesta sexta feira, 14 de outubro. Desta vez o consenso prevaleceu, com a data de 8 de Novembro.

Delfim Neves, Presidente da Assembleia Nacional, manifestou – se aliviado. «Foi bom haver este consenso. Está fixado para o dia 8 de Novembro. Estão todos de acordo. Não há qualquer objecção», declarou na sala de sessões do parlamento.

Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves ladeado pelo secretário da mesa Arlindo Barbosa

A Assembleia Nacional, produziu uma resolução, que define todas as acções a serem desencadeadas para a abertura da nova legislatura. Arlindo Barbosa Secretário da Mesa da Assembleia Nacional, leu o texto da resolução, que obriga o secretário-geral da Assembleia Nacional, a convocar todos os deputados eleitos.

«É fixado em definitivo a data de 8 de Novembro de 2022, para sessão constitutiva da décima segunda legislatura e terá lugar na sede da Assembleia Nacional», pontuou o secretário da mesa da Assembleia Nacional.

Consenso, que permitiu aos deputados chegarem a conclusão de que a causa da polémica em torno da data para abertura da nova legislatura, estar relacionada com o facto de as eleições de 25 de Setembro terem sido marcadas sem se ter em conta, os prazos estabelecidos na lei sobre as etapas do processo eleitoral.

Abel Veiga