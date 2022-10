Presidente da CID-STP faz denúncia de crime contra ADI e Patrice Trovoada

Nelson Carvalho, Presidente do partido CID-STP, apresentou uma denúncia de crime ao Ministério Público.

Segundo Nelson Carvalho a denúncia – crime, tem a ver com a compra e venda de lugares nas mesas de voto nas eleições de 25 de Setembro.

Na queixa-crime submetida ao Ministério Público, o Presidente do partido CID-STP diz que junta provas documentais e testemunhais que indiciam o envolvimento do partido ADI e do seu Presidente Patrice Trovoada, na compra de lugares nas mesas de voto, em vários círculos eleitorais na ilha de São Tomé.

Na denúncia-crime o Presidente da ADI é acusado de ter negociado e pago o valor de 4 mil euros, à Direcção do Partido MDFM-UL.

Por outro lado, as testemunhas arroladas ao processo, levaram o Presidente da CID-STP a concluir que o partido ADI, negociou e pagou directamente valores em dinheiro aos membros das mesas de voto.

O denunciante considera que existem indícios bastantes da prática de crimes eleitorais, e outros crimes, pelo que pede ao ministério público a abertura da instrução criminal contra os denunciados.

No conjunto de documentos que a CID-STP distribuiu à imprensa incluindo ao Téla Nón, destacam-se vídeos com testemunhos que alegadamente provam a prática dos crimes.

Abel Veiga