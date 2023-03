PR Carlos Vila Nova inicia visita oficial a Cabo Verde

O Presidente de São Tomé e Príncipe realiza a primeira visita oficial a Cabo Verde. Inicialmente prevista para Novembro de 2022, a visita foi adiada por causa dos acontecimentos de 25 de Novembro no quartel do Morro.

Esta segunda feira 13 de Março, Carlos Vila Nova reune-se na cidade da Praia com o seu homólogo José Maria Neves. para reforçar as relações de amizade e de cooperação entre os dois países. «Eventualmente, descobrir novas áreas e reforçar as que estão em curso», declarou o Presidente da República, antes de deixar São Tomé.

Cooperação no sector das pescas, e a retoma da ligação aérea entre os dois países são as prioridades do Chefe de Estado são-tomense. Há vários anos, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde assinaram um acordo de trocas comerciais, ainda quando José Maria Neves era primeiro ministro de Cabo Verde.

Um acordo que não foi implementado exactamente por falta de ligação aérea e marítima entre os dois arquipélagos. Cabo Verde abriu o seu mercado para a importação de produtos agrícolas de São Tomé e Príncipe, principalmente hortaliças e frutas(ananás), para alimentar o crescente mercado do turismo das ilhas da morabeza.

Segundo Carlos Vila Nova, a retoma da ligação aérea entre os dois países poderá ser feita através da companhia aérea angolana TAAG.

Abel Veiga