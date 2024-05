Acordo Rússia – STP foi assinado por Jorge Amado um fluente comunicador em língua russa

O texto do acordo técnico militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia foi redigido em língua russa. Jorge Amado Ministro da Defesa e Administração Interna, quadro santomense formado em Moscovo foi quem assinou o documento no dia 24 de abril na cidade de São Petersburgo.

Jorge Amado viveu vários anos em Moscovo e foi um dos dirigentes da Associação dos Estudantes de São Tomé e Príncipe na Rússia. Formado no sector veterinário, Jorge Amado é indicado em São Tomé e Príncipe como tendo também passado pelas escolas da antiga KGB.

Aliás a maior parte dos quadros que dirigem o arquipélago foi formada na ex-União Soviética. Depois da tomada de posse de Patrice Trovoada em 2022 como primeiro-ministro e Chefe do Governo a direcção da segurança interna passou para as mãos de um dos quadros formados na Rússia, e também comunicador fluente em língua russa. Trata-se de Raul Cravid, funcionário sénior do Banco Central de São Tomé e Príncipe, também conhecido por ter tido experiências em contra-inteligência durante a passagem por Moscovo.

Em janeiro de 2024, Patrice Trovoada mudou de ideias e nomeou um novo coordenador para o gabinete de segurança interna. A escolha recaiu sobre Victor Correia. Outro quadro, neste caso jornalista, formado em Moscovo. Victor Correia que nos primeiros anos da independência nacional trabalhou no departamento da contrainteligência externa, é conhecido no país como um dos alunos da escola do ex-KGB.

A língua russa também anima conversas entre médicos do hospital central de São Tomé e Príncipe. É comum entre os médicos formados na ex-União Soviética o diálogo em pronúncia russa.

Tudo indica que Jorge Amado, o ministro da defesa e administração interna, não teve quaisquer dúvidas quando assinou o acordo técnico-militar em São Petersburgo. Conhece as letras, entende as palavras, e percebe o sentido das frases em russo.

O Téla Nón coloca a disposição dos leitores, uma cópia do acordo original em russo, e uma versão traduzida para o português que é a língua oficial de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga