Rússia quer ajudar STP nas pesquisas para exploração dos recursos marinhos

A Russa manifestou a sua disposição em apoiar São Tomé e Príncipe na realização de pesquisas voltadas para a exploração sustentável dos recursos marinhos.

A intenção foi transmitida ao Primeiro-Ministro Américo Ramos pelo Embaixador da Rússia, Vladimir Tararov, durante uma audiência realizada no Palácio do Governo, em São Tomé.

O diplomata assegurou que o seu país disponibiliza um navio de expedições científicas, apto a colaborar na identificação de potenciais recursos existentes no mar territorial santomense, à semelhança do apoio que tem sido prestado a outros países africanos.

“A Rússia conta com uma grande expedição africana, apoiada por um navio de pesquisas científicas que tem visitado diversos países do continente com o objetivo de identificar os recursos existentes para uma exploração futura. São Tomé e Príncipe, rodeado pelo mar, permanece com grande desconhecimento sobre as riquezas que se encontram no seu território marítimo. Esta expedição poderá contribuir significativamente para que o país obtenha uma visão clara do potencial dos seus recursos marinhos”, afirmou o Embaixador da Rússia, Vladimir Tararov.

Segundo o Embaixador, esta iniciativa poderá representar o início de uma nova era na cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e a Federação Russa.

José Bouças