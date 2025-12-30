Povo de São Tomé e Príncipe, E se a miséria que vivemos não fosse obra do acaso?

E se fosse resultado direto de decisões políticas erradas, de governos que falharam e continuam a falhar? E se a pobreza não fosse destino, mas uma escolha feita por quem governa mal e governa para poucos?
E se os nossos hospitais não estivessem sem medicamentos, se os nossos médicos não estivessem desmotivados, se as nossas mães não morressem por falta de cuidados básicos — será que aceitaríamos isto como normal? E se as nossas crianças estudassem em escolas dignas? Se os professores fossem respeitados?
Se o futuro não fosse uma promessa vazia repetida em campanha eleitoral? E se os nossos jovens não precisassem de fugir do país para sobreviver? Se emigrar não fosse sinónimo de esperança? Se ficar em São Tomé e Príncipe fosse um orgulho, e não uma condenação?
E se os governantes vivessem com o salário mínimo? E se usassem os mesmos hospitais, as mesmas estradas esburacadas, as mesmas escolas sem condições? Acreditam que continuariam a governar da mesma forma? E se a justiça funcionasse?
Se o crime tivesse consequências? Se o poder deixasse de proteger os seus e começasse a proteger o povo? E se o mérito valesse mais do que a militância?
E se o país fosse governado por competência e não por interesses pessoais? O problema de São Tomé e Príncipe não é falta de recursos. É falta de vergonha. É falta de responsabilidade.
É falta de amor ao povo. Chega de promessas! Chega de discursos vazios! Chega de um país refém de poucos enquanto a maioria sobrevive! Hoje não pergunto mais “e se?”
Hoje exijo MUDANÇA. Hoje exijo DIGNIDADE. Hoje exijo FUTURO. Porque este país é nosso. E ninguém tem o direito de roubá-lo. São Tomé e Príncipe merece mais. E nos iremos cobrar…
By Elisabete Carvalho ” Mulheres Insubmissas “
30 de Dezembro de 2025 at 10:39
lander
30 de Dezembro de 2025 at 15:21
Furinho
30 de Dezembro de 2025 at 17:06
Este tipo de comentário deve ser punido.
Pois é ofensivo a pessoa de autora.
Se a senhora tem marido ou não, não é para aqui chamado?
Este é um espaço de comentários jamais de engate ou namoro, ou para bajular ofender outros.
Rapaz de Pótó Pótó
31 de Dezembro de 2025 at 6:34
santomé cu plixinpe é um sexista.
Este indivíduo continua fazendo insinuações persistentes com tom de assédio sexual. Parvo!
Abucas Nazaré
30 de Dezembro de 2025 at 13:43
Excelente texto. S. Tomé e Príncipe poderia ser um ótimo país.