Valorização ecológica e transição verde para baixo carbono: o exemplo inspirador de Shangyou

Em Shangyou, na província de Jiangxi, especialistas e investigadores estão a trocar ideias sobre as novas oportunidades de desenvolvimento rural numa era de transição verde para baixo teor de carbono. Como transformar os recursos ecológicos em motores de crescimento, prosperidade local e revitalização rural?

Da valorização de produtos ecológicos à integração de cadeias de valor com baixo teor de carbono, a experiência de Shangyou ilustra como as “águas limpas e montanhas verdejantes” podem tornar-se uma verdadeira alavanca de desenvolvimento sustentável.