Cuba condena e denuncia nova escalada do cerco económico dos Estados Unidos



Declaração do Governo Revolucionário



O Governo Revolucionário condena nos termos mais enérgicos a nova escalada do governo dos Estados

Unidos contra Cuba, no seu empenho em impor um cerco absoluto aos fornecimentos de combustível

ao nosso país.

A ordem executiva do Presidente norte-americano, anunciada em 29 de Janeiro de 2026, declara uma

suposta emergência nacional, em virtude da qual o seu governo poderá impor tarifas comerciais às

importações de produtos provenientes de países que forneçam petróleo a Cuba.

Para justificar uma acção tão extrema, o texto argumenta com uma extensa lista de mentiras e

acusações difamatórias contra Cuba. Destaca entre elas a absurda certeza de que Cuba constitui uma

«ameaça inusual e extraordinária» para a segurança nacional dos Estados Unidos. O próprio Presidente

e o seu governo estão cientes de que ninguém ou muito poucos podem acreditar em argumentos tão

falsos, mas eles não se importam. Assim é o seu desprezo pela verdade, pela opinião pública e pela

ética governamental quando se trata de justificar a sua agressão contra Cuba.

Com esta decisão, o governo dos Estados Unidos, através da chantagem, das ameaças e da coerção

directa a países terceiros, tenta impor componentes adicionais de pressão às acções de asfixia

económica que, desde o primeiro mandato de Trump, foram dispostas para impedir a entrada de

combustíveis no nosso país. Consolida uma forma perigosa de conduzir a política externa dos Estados

Unidos por meio da força e de exercer as suas ambições para garantir o seu hegemonismo imperialista.

Conforme o anunciado, esse país atribui-se o direito de impor aos Estados soberanos com quais nações

podem comercializar e para quais podem exportar os seus produtos nacionais.

A ordem executiva do Presidente dos Estados Unidos constitui, por conseguinte, uma violação

flagrante do Direito Internacional e atenta, além disso, contra a Proclamação da América Latina e das

Caraíbas como Zona de Paz. Ratifica que é o governo desse país que atenta contra a segurança, a

estabilidade e a paz da região e do mundo.

O governo dos Estados Unidos chega a este ponto após ter fracassado durante 67 anos em subjugar e

destruir um processo político e revolucionário genuíno e legítimo, de plena soberania, justiça social e

promoção da paz e da solidariedade com o resto do mundo.

Está amplamente documentada a disposição histórica de Cuba de manter com o governo dos Estados

Unidos um diálogo sério, responsável, baseado no Direito Internacional, na igualdade soberana, no

respeito mútuo, no benefício recíproco, sem ingerência nos assuntos internos e com absoluto respeito

à independência e à soberania dos Estados.

Como todo mundo sabe, incluindo o próprio governo dos Estados Unidos, Cuba não constitui qualquer

ameaça para os Estados Unidos, os seus interesses nacionais ou o bem-estar dos cidadãos desse país

que, além disso, sempre foram tratados com respeito e hospitalidade quando o seu governo lhes

permitiu visitar a ilha. Cuba não ameaça nem agride nenhum país. Não é objecto de sanções por parte

da comunidade internacional. É um país de paz, solidário e cooperativo, disposto a ajudar e contribuir

com outros Estados.

É também o país de um povo corajoso e combativo. O imperialismo se confunde quando confia que,

com a pressão económica e o empenho em provocar sofrimento a milhões de pessoas, vai conseguir

dobrar a determinação do povo cubano em defender a soberania nacional e impedir que Cuba caia,

mais uma vez, sob o domínio estadunidense.

Diante de si a comunidade internacional tem o desafio ineludível de definir se um crime desta natureza

poderá ser o sinal do que está por vir ou se prevalecerão o bom senso, a solidariedade e a rejeição à

agressão, à impunidade e ao abuso.

Enfrentaremos o novo ataque com firmeza, equanimidade e segurança de que a razão está

absolutamente do nosso lado. A decisão é só uma: Pátria ou Morte, Venceremos!

Havana, 30 de Janeiro de 2026

Fonte : Embaixada de Cuba em São Tomé e Príncipe