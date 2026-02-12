Platão, filosofo grego, sobre a liderança: “Quem não é bom em servir, não será bom em comandar”

A figura de Platão costuma ser associada à origem de muitas ideias que ainda orientam debates sobre ética, política, educação e também sobre liderança.

Nascido em Atenas, no contexto da Grécia clássica, o pensador testemunhou crises políticas e conflitos militares que estimularam reflexões sobre justiça, governo e o papel do conhecimento na construção de uma sociedade equilibrada.

O que Platão ensina sobre poder, responsabilidade e liderança

Platão apresenta uma visão de liderança que vai além do simples comando, exigindo preparo intelectual, autocontrole e compromisso com o bem comum.

A expressão atribuída a ele, “quem não é bom servindo, não será bom mandando”, sintetiza a ideia de que só está apto a governar quem aprendeu antes a obedecer regras justas e a respeitar limites.

No pensamento platônico, servir não é submissão cega, mas adesão consciente à razão, às leis e à justiça. O líder que não passa por esse processo tende a usar o poder de forma impulsiva e pessoal, em vez de orientá-lo ao interesse coletivo.

Como Platão relaciona servir e governar

Nos diálogos A República e As Leis, Platão afirma que o poder político é uma responsabilidade que exige longa formação.

O governante ideal, o “guardião” ou “filósofo-governante”, deve antes servir: seguir regras, submeter-se a mestres, aceitar disciplina e atuar em funções menos prestigiadas.

Ser “bom servindo” significa colocar a razão no comando da alma, organizando emoções e desejos para não prejudicar os outros.

A autoridade legítima nasce dessa experiência de obediência consciente, que reduz arbitrariedades e favorece decisões mais justas.

Como a ideia de Platão sobre liderança se aplica ao século XXI

No contexto atual, a máxima de Platão inspira modelos de liderança em governos, empresas e escolas. Valoriza-se o gestor que conhece a base da organização e já passou por diferentes níveis hierárquicos, o que torna suas decisões mais realistas e sensíveis às condições de trabalho.

Em ambientes corporativos, essa visão se aproxima da liderança servidora, em que o chefe participa de tarefas, entende processos e busca facilitar o trabalho da equipe.

Assim, o comando não é exercício de distância, mas de presença responsável e disciplinada.

Quais práticas refletem a visão de Platão sobre liderança

A partir dessa concepção de serviço e poder, é possível destacar algumas práticas concretas que aproximam instituições públicas e privadas da proposta platônica de liderança responsável.

Valorizar formação gradual antes de cargos de comando.

Estimular autocontrole e regulação das emoções.

Reforçar o sentido de responsabilidade pelas decisões.

Promover escuta ativa entre diferentes níveis da organização.

Por que a frase de Platão continua atual

A máxima “quem não é bom servindo, não será bom mandando” sintetiza uma reflexão ampla sobre poder e caráter.

Para Platão, liderar não é apenas ocupar um cargo, mas demonstrar preparo moral, intelectual e prático, construído ao longo de experiências de obediência e disciplina.

Ao exigir que o serviço preceda e limite o ato de mandar, Platão oferece um critério ainda útil para avaliar lideranças: quanto mais alguém conhece a realidade de quem obedece, maior a chance de governar com equilíbrio, justiça e responsabilidade.

FONTE : Jornal “O Antagonista” – Brasil