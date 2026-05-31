Política

Nino Monteiro anuncia candidatura presidencial no congresso do MCI-PS

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Em São Tomé e Príncipe, o empresário e presidente da Federação Santomense de Futebol, Nino Monteiro, anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho, durante o segundo congresso do seu partido, o MCI-PS.

O anúncio marcou o ponto alto do congresso do MCI-PS — Movimento dos Cidadãos Independentes/Partido Socialista.

Apresento-me diante do povo santomense para anunciar oficialmente a minha candidatura à Presidência da República Democrática de São Tomé e Príncipe”, declarou Nino Monteiro.

Segundo Domingos Monteiro, trata-se de uma candidatura que “nasce do grito do povo”.

É uma candidatura pedida pelo povo. Uma candidatura que nasce do sofrimento das famílias, do grito da juventude, da esperança das mães, dos trabalhadores, dos pescadores, dos agricultores e de todos aqueles que sonham com um país melhor.”

A oficialização surge um dia depois de Nino Monteiro ter perdido, pela segunda vez, a disputa da Rosema — a única cervejeira de São Tomé e Príncipe — para o Grupo Mello Xavier.

O país não pode continuar dividido pelo ódio, pela perseguição, pelo rancor político. Nenhuma nação se desenvolve quando os seus dirigentes perseguem o próprio povo. Nenhum país cresce quando o medo substitui a liberdade e quando a vingança política ocupa o lugar da união nacional.”

Para o candidato, chegou o momento de reconciliar São Tomé e Príncipe.

Defendo um país unido, estável e justo. Um país onde a juventude tem oportunidades, onde os idosos sejam respeitados, onde os funcionários públicos sejam valorizados e onde os empresários possam investir sem medo.”

Nino Monteiro é empresário, presidente da Federação Santomense de Futebol e líder da coligação MCI-PS/PUN, que conta com cinco deputados na Assembleia Nacional. O congresso ficou igualmente marcado pela recondução do seu irmão, António Monteiro, como presidente do partido.

Vany Silva, Júlio Silva e Martinho Boa Esperança assumem as vice‑presidências, enquanto José Carvalho Rio passa a exercer as funções de secretário‑geral do MCI‑PS.

José Bouças

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