Nino Monteiro anuncia candidatura presidencial no congresso do MCI-PS

Em São Tomé e Príncipe, o empresário e presidente da Federação Santomense de Futebol, Nino Monteiro, anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho, durante o segundo congresso do seu partido, o MCI-PS.

O anúncio marcou o ponto alto do congresso do MCI-PS — Movimento dos Cidadãos Independentes/Partido Socialista.

“Apresento-me diante do povo santomense para anunciar oficialmente a minha candidatura à Presidência da República Democrática de São Tomé e Príncipe”, declarou Nino Monteiro.

Segundo Domingos Monteiro, trata-se de uma candidatura que “nasce do grito do povo”.

“É uma candidatura pedida pelo povo. Uma candidatura que nasce do sofrimento das famílias, do grito da juventude, da esperança das mães, dos trabalhadores, dos pescadores, dos agricultores e de todos aqueles que sonham com um país melhor.”

A oficialização surge um dia depois de Nino Monteiro ter perdido, pela segunda vez, a disputa da Rosema — a única cervejeira de São Tomé e Príncipe — para o Grupo Mello Xavier.

“O país não pode continuar dividido pelo ódio, pela perseguição, pelo rancor político. Nenhuma nação se desenvolve quando os seus dirigentes perseguem o próprio povo. Nenhum país cresce quando o medo substitui a liberdade e quando a vingança política ocupa o lugar da união nacional.”

Para o candidato, chegou o momento de reconciliar São Tomé e Príncipe.

“Defendo um país unido, estável e justo. Um país onde a juventude tem oportunidades, onde os idosos sejam respeitados, onde os funcionários públicos sejam valorizados e onde os empresários possam investir sem medo.”

Nino Monteiro é empresário, presidente da Federação Santomense de Futebol e líder da coligação MCI-PS/PUN, que conta com cinco deputados na Assembleia Nacional. O congresso ficou igualmente marcado pela recondução do seu irmão, António Monteiro, como presidente do partido.

Vany Silva, Júlio Silva e Martinho Boa Esperança assumem as vice‑presidências, enquanto José Carvalho Rio passa a exercer as funções de secretário‑geral do MCI‑PS.

José Bouças