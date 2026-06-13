Veteranos do MLSTP escolhem Vila Nova enquanto partido adia decisão

A Liga dos Veteranos do MLSTP reuniu-se em Conselho Nacional e decidiu apoiar a candidatura do atual Presidente da República, Carlos Vila Nova, para um segundo mandato.

“Em nome da estabilidade, decidimos de forma unânime, através de todos os secretários distritais, apoiar a candidatura do atual Chefe de Estado. Como não podia deixar de ser, trouxemos essa decisão ao Conselho Nacional da Liga dos Veteranos. São 50 efetivos e todos unanimemente decidimos apoiar Carlos Manuel Vila Nova”, afirmou Agostinho Rita, presidente da Liga.

A decisão surge numa altura em que o MLSTP ainda não se pronunciou sobre o pedido de apoio apresentado por Jorge Bom Jesus, único militante do partido que entrou na corrida às eleições presidenciais de 19 de julho.

“Na segunda-feira, quando se reunir a Comissão Política, será anunciada a posição do partido relativamente às presidenciais”, disse Conceição Moreno.

Entretanto, o vice-presidente do MLSTP deixou transparecer que a candidatura do antigo primeiro-ministro e militante social-democrata não se enquadra na estratégia definida pelo partido.

“O MLSTP tem um objetivo claro e um alinhamento político definido. O camarada candidato conhece esse alinhamento, está informado e domina a matéria. Não se percebe porque decidiu, em cima da hora, avançar com a candidatura, quando ao longo dos últimos meses dizia não ter condições logísticas e pedia apoio político e material ao partido”, sublinhou Moreno.

As atenções voltam-se agora para a reunião do Conselho Nacional do MLSTP, marcada para a próxima segunda-feira, da qual poderá sair uma posição oficial sobre as eleições presidenciais.

José Bouças