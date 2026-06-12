Direitos Humanos, natureza, desenvolvimento e bem-estar: a opinião de especialistas estrangeiros sobre Sichuan

Como parte da visita temática “Observar a China através das ações em prol dos direitos humanos, Sichuan 2026”, responsáveis, representantes e especialistas de vários países percorreram Sichuan ao lado de pesquisadores e jornalistas chineses. Através das suas trocas de experiências e descobertas no terreno, puderam observar como a protecção do ambiente, o desenvolvimento local e a melhoria do bem-estar da população contribuem para fazer da “vida feliz do povo” uma expressão concreta dos direitos humanos. Reportagem de Han Yingya.