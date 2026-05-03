Política MLSTP indignado com o cancelamento da homenagem a Alda Graça diz que é um episódio grave e incompreensível By Téla Nón Posted on 3 de Maio de 2026 Related Items:destaque, MLSTP Recommended for you MLSTP exige a libertação imediata dos cidadãos detidos na operação de 26 de março MLSTP e o Desafio Presidencial: A pré-candidatura de Elsa Pinto Iniciativa da maioria parlamentar significou vitória para São Tomé e Príncipe FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ