Política Parlamento de STP solidariza-se com o povo e o governo de Cuba face as ameaças a sua soberania By Téla Nón Posted on 20 de Junho de 2026 Declaración del Grupo de Amistad (PT)Descarregar Related Items:Cuba, destaque Recommended for you Cuba recebe apoio para minimizar crise de combustíveis Mensagem de solidariedade do governo são-tomense ao governo cubano Carta Aberta ao Mundo : Desde Cuba, uma mulher do povo denuncia o Crime que não querem ver FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ