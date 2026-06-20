Política

Parlamento de STP solidariza-se com o povo e o governo de Cuba face as ameaças a sua soberania

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Declaración del Grupo de Amistad (PT)Descarregar
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