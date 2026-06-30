Nossa Terra lança-se com promessa de reformar com coragem

O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe foi eleito, por unanimidade, líder do partido Nossa Terra no primeiro congresso realizado este fim de semana.

No discurso de vitória, Abnildo Oliveira apelou aos delegados para “colocarem uma pedra no passado” e encararem o futuro com otimismo.

“Daqui para frente devemos servir antes de beneficiar e construir antes de prometer. Governar, liderar e servir significam, acima de tudo, cuidar das pessoas. Este povo merece e precisa de energia em casa, comida na mesa e um governo limpo”, afirmou.

Fundado há dois meses em Santana, no distrito de Cantagalo, e já implantado em todo o território nacional, o partido adotou como lema do congresso “reformar com coragem”.

“Temos que ter coragem de reduzir o número de deputados de 55 para 35, em função da nossa dimensão e recursos. Coragem para diminuir o número de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Coragem para reorganizar o que não funciona, combater o desperdício, exigir competências, valorizar o mérito e romper com décadas de acomodação. Precisamos recuperar o orgulho de sermos santomenses”, destacou Abnildo Oliveira.

Com o antigo padre Fausto Matos como secretário-geral, Nossa Terra declarou apoio à recandidatura do atual Presidente da República e anunciou a sua participação nas próximas eleições legislativas, autárquicas e regional.

José Bouças