Antonio Aranibar é o novo Coordenador Residente Interino das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe

Recebido em audiência pela ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz, a audiência de cortesia constituiu a primeira reunião oficial do novo Coordenador Residente Interino desde a sua chegada ao país e permitiu reafirmar a sólida parceria entre o Governo de São Tomé e Príncipe e o Sistema das Nações Unidas.

Durante o encontro foram abordadas as principais prioridades da cooperação entre as Nações Unidas e o Governo, nomeadamente o desenvolvimento sustentável, a boa governação, a consolidação da paz e o apoio ao próximo processo eleitoral.

Antonio Aranibar reiterou o compromisso das Nações Unidas em continuar a trabalhar em estreita colaboração com o Governo e os seus parceiros, assegurando uma cooperação cada vez mais coordenada, eficaz e alinhada com as prioridades nacionais.

Biografia Natural

Natural da Bolívia, Antonio Aranibar conta com mais de 20 anos de experiência nas áreas do desenvolvimento sustentável, governação e consolidação da paz.

Mais recentemente, desempenhou as funções de Coordenador Residente Interino das Nações Unidas na Mauritânia (2026). Anteriormente, foi Coordenador Residente das Nações Unidas na Guiné Equatorial (2025–2026).

Entre 2019 e 2023, exerceu funções como Conselheiro Especial do Gabinete do Coordenador Residente das Nações Unidas na Venezuela, onde apoiou a procura de soluções negociadas para uma crise prolongada, incluindo através de acordos humanitários. Entre 2016 e 2018, foi Chefe do Escritório da Missão de Verificação das Nações Unidas em Medellín, Colômbia, apoiando a implementação do acordo de paz entre o Estado colombiano e as FARC.

Dirigiu para a América Latina e Caraíbas o Projeto de Análise Política e Cenários Prospetivos (PAPEP), uma iniciativa promovida pelo PNUD com impacto reconhecido na prevenção de conflitos, promoção do diálogo e reforma institucional. Neste âmbito, prestou apoio às Nações Unidas em mais de vinte países, utilizando metodologias de prospetiva para apoiar a diplomacia preventiva e a tomada de decisões estratégicas.

É licenciado em Ciência Política e possui estudos pós-graduados em gestão de conflitos, governação democrática e desenvolvimento. Enquanto Coordenador Residente Interino em São Tomé e Príncipe, Antonio Aranibar liderará a Equipa das Nações Unidas no País e coordenará o apoio do Sistema das Nações Unidas à implementação do Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2023–2027), em estreita parceria com o Governo e outros parceiros de desenvolvimento.

FONTE : Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe