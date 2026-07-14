Política Carta Aberta à Justiça de São Tomé e Príncipe – Caso do assassinato do Dr. Jorge Pereira dos Santos By Téla Nón Posted on 14 de Julho de 2026 Carta Aberta 2 ao PresidenteDescarregar Related Items:destaque Recommended for you UE mobiliza 30 observadores para garantir transparência nas eleições presidenciais Em Caué, Nito Viegas de Abreu faz da esperança a principal bandeira da campanha Cidadão e poder FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ