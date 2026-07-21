Missões internacionais elogiam eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe

As missões internacionais de observação eleitoral presentes em São Tomé e Príncipe atribuíram uma avaliação positiva à forma ordeira, pacífica e transparente como decorreram as eleições presidenciais de domingo.

“A missão da União Africana felicita o povo de São Tomé e Príncipe pelo civismo, serenidade e maturidade democrática demonstrados durante todo o processo eleitoral”, afirmou Filipe Nyusi, chefe da missão de observação da União Africana.

“O processo decorreu num clima de acalmia, pacífico, sereno e transparente”, sublinhou Julian Bekalé, chefe da missão da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC).

Na mesma linha se pronunciou o chefe da missão de observação eleitoral do G7+.

A missão da União Europeia considerou que o processo respeitou as normas eleitorais e decorreu de forma credível, enquanto a missão da CPLP destacou que estas eleições representam mais um passo na consolidação da democracia em São Tomé e Príncipe.

“Reforçando o Estado de direito democrático, a expressão da vontade popular e a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas”, sublinhou José Miranda, chefe da missão da CPLP.

“Os procedimentos de votação foram amplamente respeitados e as medidas de integridade do voto aplicadas”, acrescentou o eurodeputado Sérgio Humberto, chefe da missão da União Europeia.

A missão da União Europeia salientou ainda o papel desempenhado pela comunicação social, pública e privada, na cobertura do processo eleitoral, considerando que contribuiu para a transparência e para uma informação plural ao longo da campanha e da votação.

José Bouças