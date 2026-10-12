Ilza Amado Vaz galardoada com o Prémio Especial Lusofonia

É com profunda emoção, gratidão e sentido de responsabilidade que recebo o Prémio Especial Lusofonia 2026.

Agradeço à Administração da Gala e o juri por esta prestigiante distinção, que interpreto, antes de mais, como uma homenagem a São Tomé e Príncipe, ao seu povo e a todos aqueles que acreditam no serviço público, na promoção da cidadania e no engrandecimento da lusofonia.

Este premio assume um significado ainda mais especial por ocorrer no ano em que celebramos os 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Ao longo destas três décadas, a CPLP demonstrou que uma língua comum é muito mais do que um património histórico e cultural….. É um instrumento de diálogo, de cooperação, de solidariedade e de aproximação entre povos unidos por valores, desafios e aspirações comuns.

No mundo actual marcado por grandes desafios, a lusofonia continua a ser um espaço privilegiado de encontro, compreensão e construção de soluções partilhadas. É uma força que nos une e que nos projeta para o futuro.

Excelências,

Ao longo da minha vida profissional e política, a minha actuação tem sido marcada pelo respeito à legalidade, pela defesa do interesse público, justiça e pelo fortalecimento das instituições democráticas. Mas, acima de tudo, procurei nunca perder de vista o propósito maior do serviço público: servir pessoas e o Estado.

Por isso, esta distinção constitui um incentivo para continuar a servir São Tomé e Príncipe e a contribuir para o reforço dos laços de amizade e cooperação entre os povos da lusofonia.

Expresso igualmente a minha profunda gratidão às autoridades nacionais e ao meu partido político pelas oportunidades que me proporcionaram para servir o meu país em diferentes responsabilidades.

Permitam-me dirigir uma palavra muito especial às mulheres e aos jovens do espaço lusófono.

Que esta distinção constitua também um estímulo para que mais mulheres e jovens acreditem na sua capacidade de liderar, participar na vida política e cívica, servir e contribuir para transformar as nossas sociedades.

Dedico esta distinção às mulheres e aos homens são-tomenses, aqui, simbolicamente, representados por duas gerações da minha família: a minha mãe e os meus filhos. A eles associo as minhas raízes, que me transmitiram os valores que me moldaram,……. e o futuro, que me inspira a continuar a construir, com determinação e esperança.

Porque nenhum percurso é construído sozinho, consagro também esta distinção aos colegas, colaboradores, familiares e amigos que caminharam e caminham ao meu lado nos momentos de desafio e de conquista.

E, de forma muito especial, à memória do meu pai, meu mentor e uma referência permanente na minha vida.

Reitero a minha profunda gratidão à Gala Prémios da Lusofonia por esta honrosa distinção e por valorizar e projetar aqueles que contribuem para afirmar a lusofonia no mundo.

Muito obrigada.”