CPLP envia 29 observadores para fiscalizar as eleições autárquicas, regionais e legislativas

Numa nota a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa diz que ao convite das autoridades santomenses, constituiu uma Missão de Observação Eleitoral que já se encontra no território nacional.

Chefiada por Vicente Ehate Tom antigo Primeiro-Ministro da República da Guiné Equatorial e Vice-Presidente do Conselho da República equato-guineense, a missão da CPLP é composta por 29 observadores.

Segundo a CPLP, o grupo de observadores conta com «diplomatas e técnicos indicados pelos Estados-Membros, deputados e técnicos parlamentares em representação da Assembleia Parlamentar da CPLP, indicados pela Assembleia Nacional de Angola; pelo Senado da Guiné Equatorial; pela Assembleia da República de Moçambique; pela Assembleia da República de Portugal; assim como funcionários do Secretariado Executivo da CPLP».

A observação eleitoral da CPLP fiscaliza todo o processo das eleições legislativas, autárquicas e regionais, em todo o território nacional até o dia 30 de setembro.

«No exercício das atividades de observação, a MOE-CPLP manterá estreita articulação com as demais missões de observação internacional presentes no país», refere a nota da Missão de Observação da CPLP.

Abel Veiga