UCCLA vai acolher abertura da CPLP Fashion Week

A UCCLA vai acolher, no dia 22 de maio, a partir das 17h30, a cerimónia de abertura da 4.ª edição da CPLP Fashion Week, um evento internacional que cruza moda, cultura e negócios, promovendo a ligação entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A edição deste ano decorre sob o tema “Raízes em Movimento”.

A sessão inaugural integra o CPLP Talks, um espaço de reflexão e partilha que valoriza a lusofonia através da moda, da cultura, da identidade e da representatividade. O encontro reunirá convidados de diversos países lusófonos para debater desafios, oportunidades e estratégias de afirmação no contexto internacional.

A moderação estará a cargo de Victor Hugo Mendes (Angola), comunicador, escritor e jornalista.

O programa organiza-se em dois painéis temáticos:

Painel I – Moda, Mercado e Internacionalização

• Roselyn Silva (São Tomé e Príncipe), CEO e fashion designer

• King Levi Dapper (Moçambique), CEO da Fancy Africa e da marca Xigubo

• Elizângela Sousa (Brasil), empresária e especialista em imagem pessoal

• Paulo Pascoal (Angola), ator, autor e curador

Painel II – Identidade, Inclusão e Representatividade

• Embaixadora Paula Leal da Silva (Portugal), Secretária-Geral Adjunta da UCCLA

• Henda Vieira Lopes (Angola), psicoterapeuta

• Ângela Almeida (Cabo Verde), comunicadora e representante da Associação Mundu Nôbu

• Solange Salvaterra Pinto (São Tomé e Príncipe), ativista social.

A iniciativa afirma-se como uma plataforma de diálogo e cooperação, reforçando o papel da moda enquanto veículo de expressão cultural e de aproximação entre os povos da CPLP.

A entrada é livre.

A CPLP Fashion Week contará com a seguinte programação:

22 de Maio – Brunch & Talk Show

UCCLA

Conversas inspiradoras, partilha de experiências e o início de uma grande celebração.

23 de Maio – Desfile Oficial + Exposição

Casino Estoril

O grande palco da moda lusófona, onde criatividade e sofisticação se encontram.

24 e 25 de Maio – Showroom | Workshop Profissional

Galeria Arte Livre

Formação, networking e liberdade criativa em movimento.