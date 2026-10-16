Forças Armadas de São Tomé e Príncipe reforçam capacidade de comando com nova rede digital 

Está em curso a instalação de uma rede integrada de voz e dados nas Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, acompanhada pela informatização da respetiva estrutura de comando.

O projeto permitirá a interligação do Estado-Maior, do Quartel-General do Exército, da Guarda Costeira e do Centro de Instrução Militar, reforçando a capacidade de coordenação e comunicação entre estas unidades.

A iniciativa conta com o apoio de Portugal que, no âmbito do Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa, entregou um lote de equipamentos destinados à implementação da nova infraestrutura tecnológica.

Para o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Leandro da Silva, o projeto representa um avanço significativo na modernização das Forças Armadas nacionais.

«Esta rede irá reforçar as capacidades de comando e controlo das Forças Armadas, aumentar a segurança das comunicações e, não menos importante, contribuir para a redução dos custos associados aos sistemas de voz e dados, nomeadamente nas áreas da telefonia e da internet», afirmou.

Os equipamentos de comunicações e sistemas de informação disponibilizados incluem servidores de rede, uma central telefónica, telefones, computadores portáteis e de secretária, impressoras multifunções e diversos outros dispositivos de apoio tecnológico.

O ministro da Defesa e Ordem Interna, brigadeiro-general na reserva Horácio Sousa, sublinhou a importância estratégica da iniciativa para o fortalecimento das capacidades operacionais das Forças Armadas.

«Não existem Forças Armadas modernas capazes de cumprir as suas missões de soberania, defesa do território e garantia da segurança marítima sem comunicações seguras, fiáveis e interoperáveis», destacou o governante.

A rede está a ser instalada por especialistas portugueses, em parceria com o Instituto de Inovação e Conhecimento de São Tomé e Príncipe, devendo ficar concluída e plenamente operacional já na próxima semana.

José Bouças