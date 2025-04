Rendição do comando do NRP Centauro realçou o poder dissuasivo nas águas territoriais de STP

O navio de patrulha marítima da marinha de Portugal está destacado em São Tomé, e já percorreu mais de 4500 milhas náuticas na fiscalização do mar territorial de São Tomé e Príncipe.

O vice-almirante da armada portuguesa Nuno Chaves Ferreira, que presidiu a cerimónia de rendição do comando, destacou São Tomé e Príncipe e a região do golfe da Guiné como sendo uma das rotas mais relevantes do comércio internacional, e consequentemente um polo da segurança mundial.

O comando da marinha de Portugal, declarou que será sempre o parceiro confiável, resiliente e presente de São Tomé e Príncipe. A formação da guarda costeira nacional é uma das muitas missões do NRP Centauro.

Abel Veiga