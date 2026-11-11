Nilda da Mata assumiu com honra a presidência da Assembleia Nacional para defender o legado de Alda do Espírito Santo

Aos 50 anos de idade Nilda da Mata, ex-ministra do ambiente, juventude e desenvolvimento sustentável, deputada eleita pelo partido ADI nas eleições de setembro último, marchou sobre o tapete vermelho estendido no corredor da Assembleia Nacional, para se afirmar no plenário do parlamento como a terceira mulher presidente do órgão de poder legislativo de São Tomé e Príncipe.

«É uma honra esta que me é dada de ocupar a mesma cadeira em que se sentou a nossa saudosa Alda do Espírito Santo, a primeira presidente desta augusta Assembleia. Espero estar à altura do legado que me é deixado pela poetisa e pelos demais presidentes que me antecederam», declarou a nova Presidente da Assembleia Nacional.

Foi eleita por unanimidade pelos 55 deputados que tomaram posse durante a sessão constitutiva da XIII legislatura. Prometeu que a casa da democracia vai honrar o voto expresso pelo povo nas urnas, assegurou uma presidência compartilhada e aglutinadora, para depois anunciar que vai cultivar relações institucionais exemplares.

«No regime semipresidencialista como o nosso, a harmonia entre os órgãos de soberania não é uma opção política, é um imperativo constitucional e a garantia da estabilidade que o nosso povo merece», frisou. ´

O regime político instalado no país, é semipresidencialista, mas de pendor parlamentar. Por isso mesmo a Assembleia Nacional se transformou no principal centro do poder político.

O poder executivo é uma emanação do parlamento, que também decide politicamente sobre o futuro do poder judicial no país. Os juízes conselheiros do Tribunal Judicial, do Tribunal Constitucional, ou do Tribunal de Contas, são nomeados e investidos pela Assembleia Nacional.

Os 55 representantes do povo têm nas mãos e influenciam directamente os 3 poderes do Estado democrático, o executivo, o judicial e o legislativo.

Nilda da Mata, na qualidade de segunda figura do Estado, preside o órgão de soberania que é o centro do poder político em São Tomé e Príncipe. A Presidente do Parlamento e os 55 deputados escutaram atentamente a intervenção da primeira figura do Estado, o Presidente da República.

Carlos Vila Nova transmitiu as suas expectativas para a nova legislatura. Pediu estabilidade e apelou aos legisladores que seja feita uma profunda reforma de toda a legislação do país, com destaque para revisão da constituição política.

« A revisão constitucional não pode mais ser adiada. Os inúmeros episódios insólitos que a república tem evidenciado fruto de lacunas, imprecisões, imperfeições, falta de clareza de que enfermam a constituição da república falam por si », afirmou Carlos Vila Nova.

A justiça que só piora no país, apesar das sucessivas mexidas que o parlamento tem feito com a nomeação e exoneração de juízes conselheiros, tanto no Supremo Tribunal de Justiça como no Tribunal Constitucional, é outro alvo do apelo à refundação do país feito pelo Chefe de Estado aos deputados.

«A reforma da justiça, a reforma da administração pública, da lei eleitoral entre outras não podem ficar adiadas por mais uma legislatura. As leis que aqui forem aprovadas têm de chegar à vida das pessoas… Se a lei não muda a vida é letra morta», advertiu o Chefe de Estado.

Desafios lançados aos deputados, para que os próximos 4 anos possam gerar mudanças concretas em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga