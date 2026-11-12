Presidente da República desafia o parlamento a legislar para virar o país para o MAR

«O nosso futuro passa pelo nosso mar. Não podemos continuar a virar as costas ao mar que nos deu o nome e nos sustenta».

Declaração do Presidente da República Carlos Vila Nova, que nasceu à beira-mar na cidade de Neves, cresceu a ver que o futuro pode estar na linha do horizonte do mar azul de Neves.

Na abertura da XIII legislatura da Assembleia Nacional decidiu despertar a consciência nacional, para uma nova caminhada em busca do futuro, não por terra, que é muito pequena, mas sim pelo mar que é 160 vezes maior do que o espaço terrestre.

«Peço a esta Assembleia que olhe para o mar como o nosso principal activo estratégico», afirmou Carlos Vila Nova.

Os deputados foram desafiados a criar leis que permitam a exploração sustentada do activo estratégico nacional.

«Precisamos de uma lei-quadro da economia azul que proteja os nossos pescadores artesanais, que combata a pesca ilegal nas nossas águas, que garanta que o valor do nosso atum fique primeiro nas mãos dos são-tomenses», reforçou o Presidente da República.

O ATUM são-tomense, exactamente o peixe que é capturado em grandes toneladas por embarcações estrangeiras, para alimentar e dar rendimentos a indústria pesqueira internacional. Por sua vez, os parceiros internacionais lançam projectos no país, para que os são-tomenses comecem a criar peixe de água doce(aquacultura), conhecido pelo povo como Papê, para o consumo interno.

«O mar não pode só ser fronteira, tem de ser estrada, tem de ser emprego, tem de ser soberania», frisou Carlos Vila Nova.

O desafio do Presidente da República ao parlamento para que o país se vire para o mar, e que o atum e as outras variedades de pescado sirvam em primeiro lugar, os interesses nacionais mereceu forte aplauso do público.

Abel Veiga