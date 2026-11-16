São Tomé e Príncipe e Angola manifestaram a intenção de conferir uma nova dinâmica à cooperação bilateral, através da retoma dos mecanismos institucionais de diálogo, da concretização dos acordos já assinados e do alargamento das parcerias a sectores estratégicos para o desenvolvimento dos dois países.

A intenção foi expressa pela ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz, e pelo embaixador da República de Angola em São Tomé e Príncipe, Fidelino Pelicanga, durante as celebrações do 51.º aniversário da Independência Nacional de Angola, realizadas na quarta-feira, 11 de Novembro, no Hotel Pestana.

Ilza Amado Vaz defendeu o aproveitamento das complementaridades e experiências dos dois países, através de uma cooperação orientada para resultados, com particular incidência na formação de quadros, na capacitação institucional e na valorização da juventude.

“Os acordos celebrados em 2025 nos domínios da formação profissional, promoção do emprego, inspecção do trabalho e segurança social, bem como o protocolo assinado em 2026 no sector do ensino superior”, destacou a ministra.

Segundo a ministra Ilza Amado, a implementação efectiva desses instrumentos poderá reforçar a cooperação institucional, valorizar os recursos humanos e promover o reconhecimento de qualificações, transformando os compromissos assumidos em benefícios concretos para os dois países e respectivas populações.

“É preciso dar uma nova dinâmica nas relações empresariais, recorrendo aos instrumentos jurídicos de cooperação bilateral para estimular o investimento, fortalecer parcerias e criar um ambiente de negócios favorável”, defendeu a ministra quando olhava para o sector económico.

Ilza Amado Vaz identificou oportunidades de cooperação nos sectores da energia, petróleo, saúde, agricultura, turismo e economia azul, acrescentando a segurança marítima no Golfo da Guiné como uma área que exige maior coordenação e partilha de informações.

“Este mecanismo poderá permitir uma avaliação conjunta das prioridades de cooperação e o acompanhamento dos compromissos assumidos”, finalizou a titular da pasta dos negócios estrangeiros cooperação e comunidade.

O embaixador Fidelino Pelicanga confirmou a vontade dos dois governos de retomar a Comissão Mista Bilateral, criada em 1980, cuja sexta e última sessão teve lugar em Luanda, em novembro de 2007.

De acordo com o diplomata, os trabalhos preparatórios para a realização de uma nova sessão têm sido desenvolvidos ao longo do ano, faltando apenas a indicação de uma data para a concretização do encontro.

A retoma da Comissão deverá permitir passar em revista o estado da cooperação, conferir novo impulso aos compromissos existentes e identificar outras áreas de interesse comum.

“A importância de transformar a proximidade política numa relação económica mais dinâmica, considerando que a intensificação dos contactos entre agentes económicos e a concretização de iniciativas empresariais dependem de um ambiente de confiança, previsibilidade e segurança jurídica”, mencionou o diplomata angolano.

Neste âmbito, apontou a revisão, em 2022, do Acordo sobre a Promoção e Protecção Recíproca dos Investimentos como um passo importante, defendendo a sua plena operacionalização para proporcionar maior segurança aos investidores dos dois países e criar condições favoráveis à realização de investimentos mutuamente vantajosos.

O embaixador identificou como sectores com potencial de aproximação a energia, o petróleo, a economia azul, a saúde, a agricultura, o turismo e a segurança marítima. Defendeu igualmente maior aproximação entre empresas, instituições de ensino e centros de formação, como forma de dinamizar o comércio, promover a transferência de conhecimento e criar oportunidades de investimento e emprego.

As ligações aéreas e marítimas entre Luanda e São Tomé foram igualmente apontadas como uma prioridade a considerar, tendo em conta o seu potencial para aproximar as populações e facilitar a circulação de pessoas e bens.

A formação de quadros constitui outra dimensão relevante da relação bilateral. O embaixador recordou que universidades angolanas acolheram, ao longo dos anos, estudantes são-tomenses que actualmente contribuem para diferentes sectores da vida nacional.

Referiu ainda os instrumentos formalizados em novembro de 2025 na formação profissional, promoção do emprego, inspecção do trabalho e segurança social, bem como o entendimento alcançado em outubro de 2026 entre as entidades responsáveis pela regulação do ensino superior, no que respeita à avaliação, autorização, intercâmbio de avaliadores e reconhecimento de graus académicos.

Para o diplomata, “o principal desafio consiste agora em assegurar o acompanhamento e a concretização desses instrumentos, de modo que os compromissos institucionais produzam benefícios efectivos para os cidadãos”.

A cooperação deverá igualmente abranger a segurança marítima e a protecção dos recursos oceânicos, numa altura em que a posição geográfica dos dois países no Golfo da Guiné e a sua ligação ao Atlântico colocam interesses comuns e desafios que exigem respostas concertadas.

No plano multilateral, os dois países poderão ainda reforçar a concertação de posições no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), das organizações regionais e dos fóruns internacionais, sobretudo em matérias relacionadas com a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável, a protecção dos oceanos e as alterações climáticas.

As declarações dos dois responsáveis convergem na necessidade de ultrapassar a dimensão diplomática da relação e transformar os laços históricos e políticos em iniciativas concretas, capazes de gerar oportunidades para as populações.

Waley Quaresma