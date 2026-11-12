Angola celebrou 51 anos da Independência com apelo à preservação dos laços históricos com São Tomé e Príncipe

A República de Angola assinalou, na quarta-feira, 11 de Novembro, o 51.º aniversário da sua Independência Nacional, numa cerimónia realizada no Hotel Pestana, em São Tomé, que reuniu representantes dos governos dos dois países, autoridades nacionais, membros do corpo diplomático e das comunidades angolana e são-tomense.

A celebração ficou marcada por mensagens de reconhecimento da história de luta do povo angolano, pela valorização dos sacrifícios que conduziram à conquista da soberania nacional e pela reafirmação dos laços históricos, políticos e humanos que unem Angola e São Tomé e Príncipe.

Em representação do Governo são-tomense, a ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz, apresentou as felicitações ao Estado angolano e ao seu povo, considerando o 11 de Novembro uma data que representa a afirmação da soberania e evoca a determinação de todos quantos contribuíram para a libertação do país.

E expressou as mais calorosas felicitações pela passagem dos 51 anos da Independência Nacional, reconhecendo igualmente o percurso de Angola desde 1975, marcado por desafios, pela conquista da paz, pelo esforço de reconciliação nacional e pela reconstrução de um país de dimensão continental e de extraordinária diversidade.

“São Tomé e Príncipe regozija-se aos progressos alcançados por Angola na modernização dos sectores e da sua vida económica, infraestrutural e social, reconhecendo uma Angola que cada vez mais diversificada, prospera e integrada regionalmente representa igualmente uma oportunidade para os seus parceiros africanos”, disse a ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com Ilza Amado Vaz, ao longo dos anos as relações entre os povos de dois países foram adquiridas uma dimensão que ultrapassam a fera oficial, e se manifesta experiência de vida, percurso profissionais, relações de amizades e vínculos familiares. “Essa presença reciproca nas nossas sociedades constitui um elemento de valor próprio e reforça a confiança entre dois países, confere o carácter humano, pecuniário a nossa relação”, referiu.

O embaixador da República de Angola em São Tomé e Príncipe, Fidelino Pelicanga, afirmou que o 11 de Novembro constitui uma data de memória, afirmação da soberania e reconhecimento dos sacrifícios consentidos por todos quantos contribuíram para a conquista da liberdade.

Para Fidelino Pelicanga, esta convivência, marcada pela hospitalidade e pelo respeito mútuo, constitui um património de amizade que deve ser preservado e transmitido às novas gerações.

“Celebrar a Independência de Angola em território são-tomense confere à efeméride um significado especial, tendo em conta a história de solidariedade entre os dois países e a proximidade de dois povos que partilham a luta pelo direito à autodeterminação”, afirmou o diplomata angolano.

Ao recordar o percurso angolano desde a proclamação da Independência, em 1975, o embaixador destacou a conquista da paz, em 2002, como um momento decisivo para a reconciliação nacional e para o processo de reconstrução do país. Referiu, entre outros avanços, os investimentos em infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, na produção de energia e na ampliação das redes hospitalar e escolar.

O diplomata apontou ainda o Corredor do Lobito como um exemplo da dimensão dos esforços de desenvolvimento de Angola, sublinhando o seu contributo para a ligação aos países vizinhos, a facilitação do comércio e a integração económica da África Austral e Central.

Apesar dos progressos alcançados, reconheceu que Angola continua a enfrentar desafios, nomeadamente a dependência das receitas petrolíferas e a necessidade de criar mais oportunidades de emprego, sobretudo para os jovens.

A celebração dos 51 anos da Independência de Angola em São Tomé e Príncipe voltou, assim, a colocar em evidência uma história partilhada, cuja continuidade depende também da valorização das relações entre as duas comunidades.

Waley Quaresma