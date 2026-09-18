Morreu em São Tomé o comissário angolano Pedro Lufungula

Morreu em São Tomé e Príncipe o comissário de investigação criminal de Angola, Pedro Lufungula. Segundo a diretora clínica do Centro Hospitalar de São Tomé, o dirigente angolano deu entrada nas urgências já sem sinais vitais.

“Chegou inconsciente, com secreções orais; a equipa iniciou manobras de reanimação, mas sem sucesso. O senhor acabou por falecer”, declarou a médica Bonanza Aragão, diretora clínica.

Estão em curso diligências para apurar as circunstâncias do óbito do dirigente de 62 anos, então diretor‑geral adjunto dos Serviços de Investigação Criminal de Angola.

“Durante a reanimação foram expelidos pequenos restos alimentares, o que poderá sugerir uma possível broncoaspiração. Contudo, não podemos avançar conclusões sem investigação”, acrescentou a responsável clínica.

A Polícia Judiciária foi chamada a intervir.

“Neste momento, o corpo encontra‑se na morgue do Hospital Ayres de Menezes, aguardando eventual autópsia. Creio que a Polícia Judiciária já está a diligenciar nesse sentido”, sublinhou Bonanza Aragão.

O comissário chegara ao país esta quarta‑feira, em voo da TAAG, para uma estadia privada de sete dias, interrompida pela morte súbita.

José Bouças