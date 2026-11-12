“Histórias que Marcam” documentário dá voz à memória dos angolanos e seus descendentes em São Tomé e Príncipe

A história dos angolanos e dos seus descendentes em São Tomé e Príncipe ganha agora registo cinematográfico. O documentário Histórias que Marcam, filmado em território são-tomense em 2025, foi apresentado esta quinta-feira, 12 de novembro, no Centro Cultural Guimarães Rosa, em São Tomé, numa iniciativa que procura preservar a memória histórica e reforçar os laços de amizade e irmandade entre Angola e São Tomé e Príncipe.

A produção foi realizada no âmbito das celebrações dos 50 anos das independências nacionais dos dois países e integra o programa de iniciativas culturais promovidas para assinalar a efeméride. O projecto pretende dar visibilidade às histórias, experiências e vivências de angolanos que se estabeleceram em São Tomé e Príncipe, bem como dos seus descendentes, cujas trajectórias contribuíram para aproximar os dois povos ao longo de várias gerações.

O embaixador da República de Angola em São Tomé e Príncipe, Fidelino Pelicanga, já tinha anunciado a estreia da obra na quarta-feira, 11 de Novembro, durante a cerimónia comemorativa do 51.º aniversário da Independência Nacional de Angola, realizada no Hotel Pestana. Na ocasião, enquadrou a produção cinematográfica no esforço de promoção de um intercâmbio cultural dinâmico e multidisciplinar entre os dois países, defendendo a cultura como um espaço privilegiado de encontro entre os povos.

Em entrevista ao jornal digital Tela Nón, a produtora, Maria Odete explicou que o documentário pretende, acima de tudo, manter viva a ligação histórica entre as duas nações e dar espaço às histórias de quem construiu uma vida em São Tomé e Príncipe.

«O grande objectivo desta estreia é trazermos este documentário para mostrar a irmandade e a resiliência dos dois povos. As nossas relações já vêm de tempos remotos e é necessário que deixemos viva esta nossa irmandade, esta nossa conexão», afirmou.

Segundo a produtora, muitos angolanos deslocaram-se a São Tomé por motivos profissionais, constituíram famílias e deixaram descendentes no país. Uma realidade que, no seu entender, merece ser documentada e transmitida às novas gerações.

«A nossa história precisa de ser contada por nós mesmos. Trouxemos este documentário para reforçar a ligação entre Angola e São Tomé e Príncipe, mostrar as vivências dos dois povos e recordar tudo quanto temos estado a viver e a ultrapassar durante esses anos todos», sublinhou Maria Odete que também desempenha o papel de atriz e jornalista.

A atriz angolana, Maria Odete revelou que a ideia do projecto partiu de um realizador angolano, ligado à Obelisco TV, que identificou a necessidade de registar cinematograficamente esta realidade histórica. A iniciativa contou com o apoio da Embaixada de Angola, a quem foi apresentada a proposta de produção do documentário.

As filmagens decorreram em duas fases, ambas em 2025. A primeira deslocação a São Tomé aconteceu, segundo Maria Odete, por volta de maio, tendo a equipa regressado em novembro do mesmo ano para dar continuidade às gravações. O trabalho, com aproximadamente 45 minutos de duração, reúne testemunhos de pessoas que partilharam as suas experiências e vivências, incluindo angolanos e descendentes de angolanos residentes no país.

A produtora considera que a estreia em São Tomé e Príncipe representa uma escolha legítima, uma vez que foi no território são-tomense que decorreram as filmagens e foram recolhidos os testemunhos que dão corpo à produção.

«Gravámos aqui e falámos com as pessoas daqui. É legítimo que o documentário seja estreado em São Tomé e, depois, apresentado ao povo angolano», reforçou.

A apresentação da obra deverá estender-se a outras localidades do país, estando previstas sessões no Museu Nacional, em Monte Café, na Roça Agostinho Neto e também na Região Autónoma do Príncipe, onde a equipa igualmente realizou gravações e recolheu testemunhos de angolanos e seus descendentes.

Maria Odete fez ainda um balanço positivo da participação das pessoas entrevistadas, destacando a disponibilidade das comunidades para partilharem as suas histórias e experiências.

«As pessoas aderiram sem receio, muito bem-dispostas para contar as suas histórias e as suas vivências. Cada uma deu o seu melhor, falou da sua realidade com muita satisfação e entrega e facilitou o nosso trabalho. Não tivemos resistência», declarou.

Para a produtora, o acolhimento recebido durante as gravações foi determinante para que o trabalho decorresse com naturalidade, realçando a hospitalidade do povo são-tomense e dos angolanos e descendentes de angolanos que participaram no projecto.

Mais do que uma produção cinematográfica integrada nas celebrações de uma data histórica, Histórias que Marcam procura resgatar memórias, valorizar percursos de vida e dar visibilidade a uma ligação humana que atravessa gerações, o documentário pretende recordar que os laços entre Angola e São Tomé e Príncipe não se limitam à diplomacia, também se encontram nas famílias, nas comunidades e nas experiências partilhadas pelos dois povos.

Waley Quaresma