O país político entrou numa corrida de fundo. São 12 quilómetros que separam a cidade de São Tomé, centro de decisão política e a cidade de Guadalupe, capital do distrito de Lobata.

Gareth Guadalupe é o nome do ministro cessante de Estado, da economia e finanças. Uma figura política jovem que deixou marcas de maturidade e competência no exercício da função governativa.

Estreou-se como ministro da Presidência, do Concelho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Mas foi enquanto ministro dos negócios estrangeiros e cooperação no governo da ADI liderado por Patrice Trovoada, que começou a revelar a sua competência. Revelou-se um dinâmico chefe da diplomacia são-tomense. A política externa do país tinha ganho transparência e opções claras. Baseado no Sul Global, e sob a orientação do ex-Primeiro Ministro, Gareth Guadalupe conduziu a política externa de São Tomé e Príncipe nos trilhos da mudança geopolítica mundial.

A partir de 2025, com a queda do governo de Patrice Trovoada passou a exibir competência técnica e capacidade de comunicação no Ministério da Economia e Finanças.

Colocou o governo da região Autónoma do Príncipe na linha, no que concerne a transparência e a apresentação das contas regionais. No Parlamento fez denúncias de evasão fiscal, que nenhum outro ministro das finanças teve coragem de o fazer.

Gareth Guadalupe, foi o primeiro-ministro das Finanças a denunciar a dívida da cervejeira Rosema para com o Estado são-tomense. A fuga ao fisco, a sonegação aos cofres do Estado de milhões de euros, foi detalhada na casa da democracia.

Mais do que denunciar a fraude fiscal na cervejeira Rosema, administrada até março do ano 2026, pelos líderes da coligação MCI-PS-PUN, através da sociedade privada SOLIVAN, Gareth Guadalupe enquanto ministro, mandou penhorar a sociedade privada SOLIVAN.

«Não estamos a falar da penhorar a Rosema, mas sim, da penhora à empresa SOLIVAN, para que independentemente de que contribuinte que for, o Estado seja ressarcido naquilo que lhe é devido», declarou em março de 2026.

Determinado em recuperar o dinheiro público, para satisfazer as necessidades do povo, o ex-ministro das finanças advertiu que não podia conviver com a injustiça fiscal que reinava no país.

«Como ministro das finanças tenho de ser coerente. Não posso exigir que o contribuinte com menos volume de negócios, cumpra com as suas obrigações fiscais, e que o contribuinte com maior volume de negócios, não cumpra com as suas obrigações fiscais», frisou em março de 2026.

Gareth Guadalupe tinha caído nas graças do povo. É considerado como o membro mais competente e esclarecido do XIX governo constitucional, tendo ofuscado o próprio primeiro-ministro e Chefe do Governo, Américo Ramos.

Em São Tomé e Príncipe revelar competência acaba por ser um crime. Despoleta inveja e ciúmes, pior ainda quando a competência técnico-profissional choca com os interesses financeiros particulares ou de grupos.

Gareth disse que estava disponível a continuar no cargo de ministro das finanças. Mas, a conjuntura política mudou. A Coligação MCI-PS-PUN é o principal alicerce de sustentação do governo do ADI liderado por Américo Ramos. Segundo Gareth Guadalupe qualquer cidadão atento pode perceber, por que razão a nova arquitectura político-governativa deixou de ter espaço para que continuasse no cargo.

Na corrida de fundo de 12 quilómetros até Guadalupe, que o executivo tem pela frente, se o lamaçal da evasão fiscal da Rosema, não for devidamente saneado, escorregadelas podem vir a acontecer.

A alteração do cenário político-partidário após as eleições legislativas de 27 de setembro de 2026, pode gerar uma ofensiva de duas pinças, e reabrir o ciclo político que tinha sido encerrado após as eleições presidenciais de julho de 2026.

Se a conjuntura actual permitir que as duas pinças se cruzem, o cerco estará confirmado. Nesta altura, o actor que viu o seu ciclo político ser encerrado em Julho, e reaberto após as eleições de Setembro, terá a oportunidade histórica de abater dois coelhos com apenas uma cajadada.

Abel Veiga