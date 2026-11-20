A melhoria das condições de vida continua a dominar as expectativas dos santomenses em relação ao XX Governo Constitucional. Questões como a degradação das estradas, a escassez de medicamentos nos hospitais, as dificuldades no acesso à energia e à água, o elevado custo de vida e os baixos salários figuram entre as principais preocupações da população.

“Temos problemas com as estradas, que estão quase todas degradadas. Os hospitais não têm medicamentos para os doentes, continuamos a viver com problemas de energia e a falta de água é gritante. Para quem tem negócios, as taxas aeroportuárias são elevadas, os salários são baixíssimos e o custo de vida aumenta a cada dia”, lamentou Julieta Palhares.

Entre os jovens, a esperança de mudança é ainda mais evidente, num contexto marcado pela escassez de oportunidades de emprego e pelo aumento da emigração em busca de melhores perspetivas de futuro.

“Espero que este governo possa dar maior atenção aos jovens, sobretudo nas áreas do emprego e da formação. Estamos a perder muitos jovens que acabam por emigrar. Há muito desespero por parte da juventude”, afirmou Kakilson Mendes.

O sentimento de urgência é igualmente partilhado por outros cidadãos, que apelam a respostas concretas para os problemas sociais que afetam o quotidiano da população.

“Eu imploro encarecidamente aos governantes que façam alguma coisa, porque é muito sofrido aquilo que a população santomense tem passado”, apelou Nelma Vangente.

Para muitos, as expetativas em relação ao novo executivo assentam também na necessidade de uma governação mais próxima das preocupações dos cidadãos.

“São Tomé e Príncipe precisa de um governo que olhe para o povo que o elegeu. O povo foi às urnas e votou para que houvesse um governo. Agora espera que ele faça o melhor pela população e contribua para que o país fique melhor”, defendeu Julieta Palhares.

Estas expectativas foram recolhidas no dia da tomada de posse do XX Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro Américo Ramos, que inicia um mandato de quatro anos sob o desafio de responder às principais reivindicações dos santomenses e corresponder às esperanças depositadas numa nova etapa de governação.

José Bouças