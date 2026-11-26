Política O poder da ROSEMA como pano de fundo na despedida do ex-ministro das Finanças Gareth Guadalupe By Téla Nón Posted on 26 de Novembro de 2026 Related Items:destaque, governo Recommended for you “Não prometo um governo sem erros…prometo um governo que não esconde os erros “ Santomenses aguardam respostas concretas do novo executivo Governo perde GARETH e corre o risco de não chegar a GUADALUPE FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ